Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

* Sáng 27/9, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 27/9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, cùng các thành viên trong đoàn công tác của Đại sứ quán đã có chuyến công tác tại Nghệ An; Đoàn đã về thăm và dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper dẫn đầu đoàn công tác dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Lâm Tùng

* Ngày 27/9, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023 với sự tham gia của 420 đại biểu đến từ khắp cả nước. Trong đó, tỉnh Nghệ An có 14 đại biểu. Đây là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác.

14 đại biểu của Nghệ An được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023. Ảnh: Trần Tú

* Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 26-27/9/2023, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở, giao thông các huyện miền núi Nghệ An bị chia cắt. Mưa lớn làm ngập nước trên 31 cầu tràn, đường. Trong đó, các tuyến Quốc lộ có 14 vị trí; đường tỉnh có 17 vị trí; phải đóng đường trên 13 vị trí trên tuyến Quốc lộ, 16 vị trí trên tuyến đường tỉnh.

Mưa lớn gây ngập Km94+00 QL48 (huyện Quỳ Châu). Ảnh: CTV

* Hàng trăm ha cây trồng vụ đông bị ngập sâu trong nước lũ... là những thiệt hại được ghi nhận tại các huyện: huyện Diễn Châu, thành phố Vinh, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ và Con Cuông. Tại Kỳ Sơn, nước lũ cuồn cuộn chảy xiết ngay tại trung tâm thị trấn.

Nhiều diện tích ngô tại huyện Diễn Châu bị đổ ngã do mưa lớn. Ảnh: Phú Hương

* Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, các lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.