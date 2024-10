Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/10 Bàn giao nhiệm vụ điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An; Tuyên dương điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công giai đoạn 2021 – 2024… là những thông tin nổi bật ngày 28/10.

* Sáng 28/10, tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An. Tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bàn giao nhiệm vụ đến đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy chế.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ký biên bản bàn giao nhiệm vụ điều hành công việc Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 10/2024. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, điều hành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 28/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chung kết cấp tỉnh “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024 và biểu dương “Điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công” giai đoạn 2021 - 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa trao giải Nhất cho thí sinh đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Tổng giá trị tiền, hàng MTTQ tỉnh Nghệ An và các cấp tiếp nhận, ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai (tính đến 17h ngày 26/10/2024) là 141,80 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền ủng hộ từ cán bộ và Nhân dân thành phố Vinh. Ảnh minh họa: P.V

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị "Xúc tiến liên kết đầu tư trồng rừng gỗ lớn có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững giữa chủ rừng với doanh nghiệp chế biến gỗ trồng rừng sản xuất tại vùng Bắc Trung Bộ".

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Trường

* Thời điểm này đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục sạt lở núi trên tuyến Quốc lộ 7C (Đô Lương) nối đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), cố gắng hoàn thành đưa vào sử dụng trước tháng 11.