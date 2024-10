Kinh tế Xúc tiến liên kết đầu tư trồng rừng gỗ lớn vùng Bắc Trung Bộ

Sáng 28/10, tại TP. Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị "Xúc tiến liên kết đầu tư trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững giữa chủ rừng với doanh nghiệp chế biến gỗ trồng rừng sản xuất tại vùng Bắc Trung Bộ".

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp phát biểu tại hội nghị.



Vùng Bắc Trung Bộ có 105.000 ha rừng gỗ lớn

Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp, vùng Bắc Trung Bộ có gần 1 triệu ha rừng trồng, trong đó, rừng trồng gỗ lớn 234.847 ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng nhanh chóng, nếu như năm 2018, sản lượng gỗ nguyên liệu khai thác từ rừng trồng tập trung là 18,5 triệu m3 thì năm 2023 đã tăng lên 21,5 triệu m3, đáp ứng trên 50% nhu cầu nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ. Hiện nay, vùng Bắc Trung Bộ có gần 105.000 ha rừng được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chiếm gần 20,4% diện tích rừng được cấp chứng chỉ trong cả nước.

Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ có 691 cơ sở, doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, chiếm 11,1% số doanh nghiệp của cả nước, chủ yếu phân bố tại 3 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình.

Toàn cảnh hội nghị.

Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ bình quân giai đoạn 2022-2024 của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ ước đạt 806 triệu USD/năm. Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ xây dựng được 13 mô hình hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ dân đầu tư trồng rừng gỗ lớn, có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, với diện tích được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 32.590 ha, chiếm gần 42,3% diện tích rừng gỗ lớn.

Mặc dù, vùng Bắc Trung Bộ đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút doanh nghiệp hợp tác, liên kết với chủ rừng đầu tư trồng rừng gỗ lớn, có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp quan tâm hợp tác, liên kết với chủ rừng đầu tư trồng rừng gỗ lớn, có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững và bao tiêu sản phẩm. Diện tích đất đã giao cho các hộ gia đình nhỏ lẻ, khó tạo được vùng nguyên liệu lớn, gây khó cho việc thu mua và vận chuyển đến nơi chế biến.

Tăng cường liên kết trồng rừng gỗ lớn giữa chủ rừng với doanh nghiệp

Trước thực trạng trên, các đại biểu tại hội nghị đã thảo luận và bàn để đưa ra các giải pháp. Ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An báo cáo tình hình phát triển trồng rừng gỗ lớn tại Nghệ An. Địa bàn Nghệ An có trên 548.423 ha rừng sản xuất, có 204.000 ha rừng trồng, có 32.000 ha rừng gỗ lớn. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, còn thiếu liên kết giữa chủ rừng và doanh nghiệp. Qua hội nghị này, Nghệ An mong muốn các bên tham gia sẽ thảo luận đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết giữa chủ rừng và doanh nghiệp chế biến, từ đó, xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp bền vững.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An báo cáo định hướng phát triển trồng rừng gỗ lớn.

Tại hội nghị, ông Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp nêu lên các giải pháp sắp tới nhằm phát triển rừng gỗ lớn: Các ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các chính hỗ trợ, tạo điều kiện, thu hút doanh nghiệp, chủ rừng tham gia vào hợp tác, liên kết đầu tư trồng rừng gỗ lớn, có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Các đại biểu tham gia tại hội nghị.

Theo ông Triệu Văn Lực, các địa phương kịp thời đánh giá, tổng kết các mô hình hợp tác, liên kết đầu tư trồng rừng gỗ lớn, có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững hoạt động có hiệu quả, làm cơ sở để nhân rộng.

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, để xác định quỹ đất phục vụ phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp, quỹ đất trồng rừng mới, trồng lại rừng sản xuất; diện tích phát triển trồng rừng gỗ lớn, Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, thu hút các doanh nghiệp trong việc hợp tác, liên kết đầu tư, kinh doanh.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về xu thế và hiệu quả bền vững của sự hợp tác, liên kết đầu tư theo chuỗi trong sản xuất lâm nghiệp.

Đẩy mạnh các hoạt động tổ chức hội nghị, hội chợ triển lãm... nhằm quảng bá sản phẩm và xúc tiến các thành phần kinh tế tham gia hợp tác, liên kết đầu tư trồng rừng gỗ lớn, có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Trồng rừng gỗ lớn ở Nghệ An.

Đồng thời, Cục Lâm nghiệp yêu cầu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ tổ chức rà soát, xác định quỹ đất phục vụ trồng lại rừng gỗ lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tổ chức hợp tác, liên kết đầu tư trồng rừng gỗ lớn.

Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững hiệu quả giai đoạn 2021- 2030 và bố trí ngân sách địa phương cho các hoạt động hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn; cấp chứng chỉ rừng, xây dựng đường lâm nghiệp theo quy định về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.

Tổ chức tuyên truyền đối với người dân, doanh nghiệp hạn chế khai thác rừng non, thực hiện kinh doanh rừng gỗ lớn, thực hiện Chứng nhận quản lý rừng bền vững để bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu gỗ lớn.

Đối với các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến gỗ: Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chế biến gỗ đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các chủ rừng phát triển rừng trồng gỗ lớn, thực hiện Chứng chỉ quản lý rừng bền vững.