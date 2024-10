Xã hội Nghệ An tuyên dương điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công giai đoạn 2021 - 2024 Ngày 28/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chung kết cấp tỉnh “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024 và biểu dương “Điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công” giai đoạn 2021 - 2024.



Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các đơn vị đồng hành liên quan và các điển hình được tuyên dương.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực, cống hiến của phụ nữ tỉnh nhà trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Dự chương trình có 50 đại biểu là các điển hình trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công giai đoạn 2021-2024. Những đại biểu này đại diện cho gần 700.000 hội viên trong toàn tỉnh đã được các cấp hội xét chọn để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương, tôn vinh. Đồng thời, có 9 tác giả, đại diện nhóm tác giả có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc năm 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa trao giải Nhất cho thí sinh đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cho biết, giai đoạn 2021 - 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với các cấp, các ngành tích cực triển khai nhiều giải pháp toàn diện để thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp của chị em trên toàn tỉnh.

Hoạt động này nhằm hiện thực hóa khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công” của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương, trao thưởng cho các điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công, giai đoạn 2021-2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với Cuộc thi “Ngày phụ nữ khởi nghiệp" năm 2024 do Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức, trong gần 1 năm qua, đã có hơn 500 ý tưởng tham gia cuộc thi do hội phụ nữ các cấp trong toàn tỉnh tổ chức với các hình thức khác nhau. Sau vòng tuyển chọn từ các cấp hội, đến ngày 10/6/2024, có 42 ý tưởng vào vòng sơ khảo. Chung cuộc, Hội LHPN tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao giải cho 9 ý tưởng xuất sắc nhất.

Đại diện UBND tỉnh và Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các điển hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công, giai đoạn 2021-2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2023-2027” của UBND tỉnh cũng đã được các cấp hội phụ nữ triển khai sôi nổi, hiệu quả. Đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập và duy trì hiệu quả 24 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, 232 tổ hợp tác, tổ liên kết và có 744 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Các điển hình trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công giai đoạn 2021-2024 được tuyên dương tại chương trình, đại diện cho gần 700.000 hội viên trong toàn tỉnh đã được các cấp hội xét chọn để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương, tôn vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, đại diện UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng 3 tác giả của các dự án đạt giải cấp vùng miền Trung và toàn quốc Cuộc thi “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh