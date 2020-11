Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

* Trước hết đó là sự kiện Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Theo đó, dưới sự chủ trì của 2 đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Hội thảo nhằm tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đánh giá cán bộ trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh đối với từng ngạch lãnh đạo, quản lý ở từng cấp, cụ thể hóa bộ tiêu chí đánh giá cán bộ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày 12 tham luận, tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến nguyên nhân dẫn đến công tác việc đánh giá cán bộ hiện vẫn là khâu yếu. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều vấn đề cần quan tâm thực hiện để công tác khảo sát, đánh giá cán bộ trong thời gian tới được thực hiện hiệu quả hơn như: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách hiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; khảo sát, đánh giá cán bộ phải dựa trên mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, thời gian; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ;…

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tiếp tục chủ động chỉ đạo hoàn thiện, phân công cấp ủy mới kịp thời, hoàn thiện bộ máy mới theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị sau thành công của đại hội Đảng ở 3 cấp để đảm bảo yêu cầu lãnh đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ.



Đồng thời với đó, cấp ủy các cấp cần hoàn thiện quy chế làm việc; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với phân công, phân định trách nhiệm rõ ràng; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng ở 3 cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Buổi chiều cùng ngày, tại huyện Hưng Nguyên, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao ủng hộ cho tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Với tinh thần tương thân, tương ái, Ban Tổ chức Trung ương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn Đèo Cả trao ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp trao quà cho 20 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi hộ 5 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ban Tổ chức Trung ương và BIDV ủng hộ tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/11, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Công an Lào tổ chức Hội nghị Hợp tác an ninh lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị.



Đánh giá tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 nhưng lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ X vào tháng 7 năm 2019 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia mỗi nước, an ninh biên giới 2 nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; phối hợp trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, giữ ổn định biên giới chung hai nước; phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 2 nước trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Hai bên cũng thống nhất thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI thành công tốt đẹp.

Quang cảnh hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ XI. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa để trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.



Thẩm tra về dự thảo nghị quyết về một số chính sách khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu văn hóa; vấn đề được các thành viên tham gia cuộc họp băn khoăn nhiều nhất là việc xác định số lượng danh hiệu tập thể, cá nhân được khen thưởng hàng năm.

Các thành viên dự họp đề xuất cơ quan xây dựng dự thảo nghị quyết cần xác định lại số lượng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng trong năm theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa tiêu biểu trong năm ở khu dân cư hoặc trên tổng số hộ trong khu dân cư.

Cũng trong chiều nay, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương; thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là mưa lớn gây ngập úng, nhưng nhờ được đầu tư, chăm sóc tốt, chủ động công tác tiêu thoát nước nên lạc đông tại huyện Diễn Châu năm nay đạt năng suất cao so với các năm trước.

Năm nay toàn huyện Diễn Châu gieo trồng gần 1.000ha lạc vụ đông, tăng thêm 100ha so với năm 2019. Theo khảo sát và đánh giá chung thì lạc năm nay được mùa, năng suất trung bình toàn huyện ước đạt 26 tạ/ha, cá biệt có những khu vực được chăm sóc tốt thì năng suất còn cao hơn. Mặc dù vậy, Phòng NN&PTNT huyện cũng khuyến cáo các địa phương và người dân không vì được mùa, được giá mà mở rộng diện tích ồ ạt trong những năm tới vì sẽ ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm, thay vào đó cần nghiên cứu kỹ thị trường, chú trọng vào chất lượng của sản phẩm để nâng cao giá trị của lạc.

Người dân Diễn Châu đóng gói lạc vụ đông để xuất bán cho các thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Nguyên Châu

* Phố đêm Cao Thắng của TP. Vinh hoạt động trở lại với thêm nhiều sản phẩm hàng hóa đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP trên địa bàn Nghệ An, thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm.



Sau một thời gian bị gián đoạn bởi dịch bệnh, tối 27/11, phố đêm Cao Thắng, TP. Vinh đã chính thức mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân, các lối đi, gian hàng tại phố đêm đều nhộn nhịp người mua bán.

Phố đêm lần này quy tụ hơn 60 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh với các ngành hàng đa dạng, trong đó có nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn Nghệ An.

Tối 27/11, phố đêm Cao Thắng, TP. Vinh đã chính thức mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân, các lối đi, gian hàng tại phố đêm đều nhộn nhịp người mua bán. Ảnh: Nguyên Châu

* Chỉ ít ngày sau khi V.League 2020 hạ màn, đội bóng xứ Nghệ đã hội quân trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.



So với các đội bóng V.League, SLNA là đội bóng khẩn trương nhất trong việc hội quân trở lại chuẩn bị cho V.League 2021. HLV Ngô Quang Trường và các học trò đã tập luyện trở lại từ ngày 12/11. CLB SLNA đã chính thức ký hợp đồng 3 năm với đội trưởng Hoàng Văn Khánh và 1 năm với thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đàm phán với các cầu thủ đã hết hợp đồng như hậu vệ Trần Đình Đồng, thủ môn Lê Văn Hùng.

Các cầu thủ đã nói lời chia tay CLB là tiền đạo Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Quang Tình, Vương Quốc Trung, Nguyễn Phú Nguyên, thủ môn Dương Văn Cường và ngoại binh Felipe Martins. Trung vệ Gustavo Santos cũng bỏ ngỏ khả năng ở lại SLNA.

Không quá ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có thể yên tâm cho bộ khung của SLNA mùa giải tới. Trong khung thành, thủ môn Văn Hoàng đã khẳng định được năng lực chuyên môn và sự tin tưởng của toàn đội. Nỗi lo cho vị trí gác đền khi Nguyên Mạnh ra đi đã hoàn toàn tan biến khi còn có Lê Văn Hùng, Trần Văn Tiến tiến bộ từng ngày…

Ở hàng hậu vệ vốn là điểm tựa trong lối chơi của SLNA vẫn duy trì được bộ khung rất chất lượng. Đó là lão tướng Trần Đình Đồng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Sỹ Nam, Võ Ngọc Đức, Lê Thành Lâm, Thái Bá Sang, Phạm Thế Nhật, Hoàng Văn Khánh và một trung vệ ngoại luân phiên nhau…