Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/3 Nghệ An trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam; Thường trực Tỉnh uỷ giao ban khối Nội chính; chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường; Yêu cầu người đàn ông xoá chữ "khỏi hen 100%" ở thành phố Vinh… Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 28/3.

* Sáng 28/3, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2025).

Các đại biểu đã ôn lại một chặng đường lịch sử hào hùng và truyền thống anh dũng, kiên cường và tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh nhà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương.

Với thành tích to lớn trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất, có 10 tập thể và 3 cá nhân trong lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An đã được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Các lực lượng vũ trang và các phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/3, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan trong khối Nội chính tháng 3/2025. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 4/2025, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban khối Nội chính tháng 3/2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành văn bản yêu cầu giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm giảm rút ngắn ít nhất 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Vinh ngày 25/3. Ảnh minh họa: P.V

* Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2025 cho gần 120 cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, tư tưởng cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và ứng dụng AI trong giáo dục - đào tạo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một trong những nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng hiện nay, hoạt động này đang được “biến tướng” dưới nhiều hình thức khác nhau, gây tốn kém và lãng phí. Chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.

Học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh với hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: Mỹ Hà

* Yêu cầu người đàn ông xịt sơn "khỏi hen 100%" ở thành phố Vinh xóa sạch chữ đã viết.

Người đàn ông tên Sơn, sau khi xịt chữ "khỏi hen 100%" để quảng cáo đã bị các phường của thành phố Vinh yêu cầu trả lại hiện trạng.