Thời sự Nghệ An trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam Sáng 28/3, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2025).

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2025) do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng Dân quân tự vệ qua các thời kỳ.

Tự hào truyền thống “người chiến sĩ sao vuông”

Lực lượng Dân quân tự vệ Nghệ An ra đời từ rất sớm, tiền thân là các đội xích vệ trong cao trào Xô viết - Nghệ Tĩnh. Đây cũng là lực lượng chủ yếu để thành lập lực lượng vũ trang Nghệ An ngày 21/8/1945 cùng với nhân dân tỉnh nhà vùng lên khởi nghĩa làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, đưa Nghệ An thành một trong những địa phương giành chính quyền sớm của cả nước.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CQHS tỉnh ôn lại một chặng đường lịch sử hào hùng và truyền thống anh dũng, kiên cường và tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh nhà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương.

Với thành tích to lớn trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất, có 10 tập thể và 3 cá nhân trong lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An đã được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Các lực lượng vũ trang và các phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Tự hào, phát huy truyền thống “người chiến sĩ sao vuông” trong tình hình mới, Đại tá Phan Đại Nghĩa đã nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ thời gian quan tới.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đủ cơ cấu, thành phần, hoạt động chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn.

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ ở cơ sở “vững mạnh, rộng khắp”

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định: Trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất và công tác, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự yêu thương đùm bọc của Nhân dân, lực lượng Dân quân tự vệ đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, góp phần lập nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào thành tích lực lượng vũ trang tỉnh nhà 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan Quân sự các cấp thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ ở cơ sở “vững mạnh, rộng khắp”, cùng với lực lượng Công an cấp xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đại diện lực lượng Dân quân tự vệ dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tổ chức huấn luyện nghiêm túc chặt chẽ, đầy đủ nội dung chương trình, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, nhất là khả năng nắm, xử lý tình huống; coi trọng luyện tập, diễn tập theo phương án sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu phòng thủ cấp xã và các phương án phòng, chống khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh để đối phó với an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang phục; phụ cấp, chế độ cho cán bộ, chiến sĩ trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, hoạt động và chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

“Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần. Tạo điều kiện thuận lợi để Dân quân tự vệ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, thừa ủy quyền, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao tặng bức trướng của UBND tỉnh Nghệ An tặng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An với dòng chữ: “90 năm lực lượng Dân quân tự vệ Nghệ An: Trung dũng - Kiên cường - Lao động sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao (28/3/1953 - 28/3/2025).

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, xây dựng, huấn luyện và tổ chức các hoạt động của Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

10 tập thể nhận được Bằng khen của UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, xây dựng, huấn luyện và tổ chức các hoạt động của Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho 10 tập thể. Ảnh: Thành Duy

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, xây dựng, huấn luyện và tổ chức hoạt động của Dân quân tự vệ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025).