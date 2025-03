Sức khỏe

Nghệ An tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi

Sáng ngày 28/3, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi Nghệ An mở rộng lần thứ nhất năm 2025 và Lễ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống Lao năm 2025.