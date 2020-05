Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/5

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 5. Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện phải bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với du lịch, phát huy các nguồn lực; cộng với sự nỗ lực và quyết tâm cao để đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các trường học ở huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

* Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an thành phố Vinh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn

* Từ 15h hôm nay (28/5), mỗi lít xăng tăng 882-890 đồng, các mặt hàng dầu cũng thêm 892-974 đồng.

Từ đầu năm đến nay, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính đã có 10 lần điều chỉnh giá xăng, dầu. Trong đó, 8 lần giá xăng dầu giảm liên tiếp và 2 lần gần đầy giá xăng dầu tăng liên tiếp.

Ảnh minh họa

* 1.000 người dân Nghệ An được xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng, dạ dày miễn phí. Sau khi có kết quả xét nghiệm, người dân sẽ được bác sĩ liên hệ tư vấn kết quả trực tiếp qua điện thoại.

Lấy máu xét nghiệm tầm soát bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày tại chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt * Khởi tố vụ án hình sự khai thác 25 cây săng vì trong vùng biên giới trái phép ở xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.



Hiện trường rừng biên giới xã Mai Sơn, vị trí bị khai thác trái phép cây gỗ săng vì. Ảnh: CTV

* Sau 11 năm lưu lạc bặt vô âm tín, cậu thiếu niên bỏ nhà đi đào vàng ngày nào bỗng trở về trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Sự việc hy hữu xảy ra ở bản Nóng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.