Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/6

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 21; Tuổi trẻ Nghệ An cán đích thành công 30 ngày thi đua cao điểm hỗ trợ dự án đường dây 500kV mạch 3... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 28/6.