Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/7

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; Trao quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới; 840 Hợp tác xã ở Nghệ An tạo việc làm cho gần 61.000 lao động; Bắt đối tượng dùng xe máy đi buôn 48kg pháo nổ... là những thông tin nổi bật trong ngày 28/7.