Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/4

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo bán số lô, số đề quy mô lớn qua mạng xã hội - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn qua mạng xã hội, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có giá trị.

Đoàn công tác Hàn Quốc trao tặng trang phục Hanbok cho Bảo tàng Nghệ An - Đây là một trong những hoạt động triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju nhằm tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.

Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Dân chủ ở cơ sở - Nhiều ý kiến chất lượng đã được các đại biểu góp ý sôi nổi tại Hội thảo phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân chủ ở cơ sở.

Các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam - Trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về CNTT, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao.

Sông Lam Nghệ An và những việc cần làm trước ngày V.League 2023 trở lại - Giải Vô địch quốc gia V.League 2023 sẽ trở lại với Sông Lam Nghệ An vào ngày 20/5 tới. Phần còn lại của mùa giải với đội bóng xứ Nghệ được dự báo là rất khốc liệt. Vì vậy, HLV Nguyễn Huy Hoàng và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm để trở lại đường đua một cách mạnh mẽ.

Có gì ở phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh? - Những ki ốt được lắp đặt đồng bộ, hạ tầng được chỉnh trang, thưởng thức các món ẩm thực giữa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố là những điều du khách có thể cảm nhận được khi về với phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh.

Cuộc chiến chip bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc đã đến đỉnh điểm? - Mỹ đã đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến nhất cũng như thiết bị và nhân tài cần thiết để sản xuất chúng trong những tháng gần đây, với lý do an ninh quốc gia.

6 nguyên nhân phổ biến gây cháy xe ô tô Những vụ cháy xe thường không do một nguyên nhân cụ thể mà thường được gây ra bởi sự kết hợp nhiều yếu tố từ lỗi của người dùng, các vấn đề cơ học và nguồn hóa chất.

Cựu binh Nguyễn Văn Hồng, tôi luyện trong chiến trận, 'tiếp lửa' ở thời bình - Trở về với đời thường, thương binh - cựu binh Nguyễn Văn Hồng (SN 1950), ở xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) vẫn giữ nguyên phẩm chất người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia hoạt động tiếp lửa truyền thống như là một cách tri ân những đồng đội, đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp vệ quốc.

Áp lực mưu sinh, nhiều cán bộ UBND xã, bản vùng cao Nghệ An xin nghỉ việc - Hiện đang có xu hướng ngày càng có nhiều cán bộ UBND xã, bản lựa chọn rời quê hương, từ bỏ công việc ở cấp uỷ, chính quyền để đến địa phương khác tìm kế sinh nhai. Nguyên nhân để họ lựa chọn hướng đi này, ngoài áp lực mưu sinh, một phần còn do chế độ phụ cấp giảm.

Chi Pu lập tài khoản chính thức hoạt động trong giới giải trí Trung Quốc Sau khi gây xôn xao vì thông tin tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, Chi Pu mới đây đã chính thức lập tài khoản cá nhân và fanclub trên Weibo.

Số 13575 ngày 28-4-2023 - Nghệ An nhật báo số 13575 ngày 28-4-2023

Tan Ky - a stunning tourist destination - With Km 0 - the starting point of the legendary Ho Chi Minh Trail, the parallel mountain ranges, caves, waterfalls, and unique cultural traditions of the local people, Tan Ky converges the elements for developing community-based eco-tourism.



Nhóm thanh niên mang hung khí chém người trong đêm - Dù không có mâu thuẫn gì nhưng sau tin nhắn cầu cứu của một người bạn mà nhóm của Bình An đã mang theo hung khí đến "xử lý" đối thủ. Cuộc rượt đuổi trong đêm tại TP Vinh của nhóm "choai choai" khiến một bị hại thương tích 22%.

Khởi tố đối tượng phá két sắt lấy trộm tài sản nhà dân - Ngày 28/4, Công an huyện Yên Thành cho biết đã khởi tố đối tượng Võ Văn Thủy (SN 1992) trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu về tội trộm cắp tài sản.

Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 - Sáng 28/4, tại thành phố Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023.

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở: Thiếu cơ chế kiểm soát nguồn vốn huy động đầu tư các dự án nhà ở - Sáng 28/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, diễn ra từ ngày 22/5 đến 23/6/2023.

Giám đốc FBI: Tin tặc Trung Quốc đông hơn chuyên gia mạng Mỹ ít nhất 50 lần - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray tuyên bố tin tặc Trung Quốc nhiều hơn các chuyên gia an ninh mạng của Mỹ ít nhất là "50:1", khẳng định Trung Hoa vận hành một chương trình mạng lớn hơn tất cả các cường quốc khác trên thế giới cộng lại.

Dấu ấn đổi mới, sáng tạo trong công tác đại hội công đoàn cơ sở Công đoàn Viên chức Nghệ An - Việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 được diễn ra đúng quy trình, dân chủ, khách quan và có nhiều dấu ấn sáng tạo, phù hợp với những yêu cầu mới từ thực tiễn.

Học sinh cần phải được đảm bảo an ninh, an toàn ở trường học - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh vấn đề bạo lực học đường và nhiều vấn đề bất cập khác nảy sinh dẫn đến nguy cơ mất an toàn ở các trường học.

Tiếp sức cho Tân Kỳ giảm nghèo bền vững - Về huyện miền núi Tân Kỳ, chúng tôi chứng kiến bức tranh nông thôn mới đang từng ngày đổi mới. Mảnh đất thiếu mưa thừa đá sỏi ấy đang thay da đổi thịt khi người nghèo được tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ làm trợ lực.

U22 Việt Nam làm gì để bước vào 'trận đánh lớn'? - Trong nghệ thuật quân sự, trận đánh lớn nào cũng đòi hỏi chuẩn bị khoa học, công phu, bất ngờ. U22 Việt Nam bước vào "trận đánh lớn" nhằm bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 32 tất nhiên cũng trải qua quá trình chuẩn bị như vậy.

Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết sự thực mình đang ăn quá nhiều đường mỗi ngày Nghiên cứu đã chứng minh, tiêu thụ quá nhiều đường rất có hại cho sức khỏe. Mặc dù có thể có ý thức hạn chế đường, nhưng nhiều người thực sự vẫn chưa biết được mình đang ăn quá nhiều đường mỗi ngày.

Giá cả ổn định, nhiều khách sạn ở Cửa Lò cơ bản kín phòng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã cận kề, các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ở phố biển Cửa Lò đã sẵn sàng phục vụ du khách. Theo khảo sát, giá cả dịp này không có nhiều biến động so với năm trước.

Loạt xe ôtô mới ra nhập cuộc đua giảm giá sâu trên 100 triệu đồng Một số mẫu xe từ các phân khúc phổ thông đến hạng sang bắt đầu gia nhập cuộc đua giảm giá sâu từ giữa tháng 4. Do sức mua thị trường xe chưa có sự tăng trưởng mạnh khiến các đ

Triệu tập đối tượng phá rừng trên đỉnh Giăng Màn (Baonghean.vn) - Lực lượng chức năng huyện Thanh Chương đã phát hiện và triệu tập một đối tượng phá rừng trên đỉnh Giăng Màn, tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Thanh Mai và Thanh Hà.

Nga không đi theo con đường leo thang hạt nhân, nhưng đừng thử lòng kiên nhẫn của Moskva (Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, nước này không có ý định đi theo con đường leo thang hạt nhân, nhưng khuyên đừng thử lòng kiên nhẫn của Moskva.