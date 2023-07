Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/7

* Sáng 28/7, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo hiện trường dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Trong buổi sáng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đi kiểm tra tiến độ thi công tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 6, đến ngày 27/7/2023, giá trị sản lượng của các nhà thầu đạt 93% giá trị các hợp đồng. Tiểu dự án dự kiến thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2023.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, trước 2/9 phải hoàn thành các hạng mục tuyến đường chính, đối với đường gom dân sinh phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã kiểm tra tiến độ triển khai tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn tuyến qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá, tiến độ thi công tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt đang quá chậm. Nếu cứ tiếp tục thi công chậm như thế này thì rất khó hoàn thành dự án vào tháng 5/2024 theo hợp đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị những nhà thầu nào không đảm bảo năng lực thi công thì phải thay thế ngay lập tức. Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng phải ngồi họp bàn, đánh giá khả năng thực hiện của các nhà thầu. Những đơn vị nào không làm được thì chuyển khối lượng thi công sang cho doanh nghiệp có khả năng để bù đắp lại tiến độ thiếu hụt.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nghe báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 28/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023.

Về nhiệm vụ tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng... Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/7, Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2023, định hướng công tác quý III năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; tham mưu tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 28/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện cụm 2 (lần 3), nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Các vấn đề đại biểu nêu đã bao quát tất cả các lĩnh vực hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật với nhiều kinh nghiệm và giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò cơ quan dân cử các cấp.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và cấp huyện trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: MH

* Ngày 28/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Vinh có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Chủ tịch UBND TP. Vinh về việc phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills.

Theo báo cáo của đơn vị này, trong thời gian qua, trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh không đảm bảo vệ sinh trong chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills, thành phố Vinh. Sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Y tế thành phố đã tiến hành kiểm tra xác minh sự việc và yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình bằng văn bản các nội dung liên quan.

Hình ảnh nước đen ngòm. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

* Tái diễn hành vi dựng nhà chòi trái phép trên đất rừng sản xuất đồi Khe Trò, trong phạm vi quy hoạch Khu du lịch Đảo Chè, người vi phạm đã bị chính quyền huyện Thanh Chương xử phạt tiền, buộc tháo dỡ công trình. Chủ tịch UBND và địa chính xã Thanh An cũng bị kỷ luật.