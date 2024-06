Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/6 Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; Từ ngày 30/6, thông xe toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt; Nghệ An lập Đồ án quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao 618 ha… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 29/6

*Sáng 29/6, sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao theo đúng quy định của pháp luật và nội quy Kỳ họp, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc. Ảnh: Nam An

*Trước đó, cũng trong buổi sáng 29/6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, trong đó chính thức chốt điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An bấm nút thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

* Sáng 29/6, Đoàn công tác HĐND tỉnh Hà Nam do đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn trong không khí thiêng liêng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác đã thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Hà Nam dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

* Toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49 km sẽ được khai thác kể từ 7 giờ sáng 30/6 với tốc độ tối đa là 90 km/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An chỉ còn khoảng 3,5 giờ. Thông tin được Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua Nghi Lộc và Diễn Châu. Ảnh: P.V

* Nghệ An lập Đồ án quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao 618 ha.

Cụ thể, Đồ án quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm 3 phân khu chức năng, có tổng diện tích 618 ha và tổng vốn đầu tư hơn 17.531 tỷ đồng.

Phối cảnh không gian phân khu trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 48 ha, tại xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc).

* Nhằm đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2025-2029, ngày 28/6/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 499 đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn.

Nghệ An phấn đấu năm 2030, 65% dân số nông thôn được dùng nước sạch.