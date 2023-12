Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2023; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban khối Nội chính; Các điểm đến ở Nghệ An sẵn sàng chào đón du khách dịp Tết Dương lịch... là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 29/12.