Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù; Thu ngân sách quý I của Nghệ An cao hơn tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; Bàn giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông ở cấp Tiểu học...