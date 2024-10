Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

HĐND tỉnh Nghệ An giám sát đầu tư công tại thị xã Hoàng Mai; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các huyện Quỳ Châu và Nghĩa Đàn; Nghệ An có 1 cá nhân được vinh danh 'Nhà khoa học của nhà nông'; Trường học ở Nghệ An nói 'không' với sử dụng điện thoại... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn ngày 3/10.