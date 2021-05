Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/5

* Sáng 3/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình em Nguyễn Văn Nhã (SN 1998, trú xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu).



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thay mặt lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em Nguyễn Văn Nhã. Hành động quên mình cứu người đuối nước của em Nhã là hành động dũng cảm, đáng được tuyên dương.

Như tin đã đưa, chiều 30/4, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), em Nguyễn Văn Nhã (sinh viên năm 4, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế) phát hiện 3 bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu. Sau khi cứu được 3 bạn nữ vào bờ, Nhã đuối sức và bị sóng cuốn trôi ra xa gây tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình. Ảnh: Việt Hùng

* Tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thống nhất thông qua chủ trương thực hiện Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An".

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.514 tỷ đồng, tương đương 195 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới là 130 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 65 triệu USD. Dự án được chia thành 4 hợp phần. Thời gian thực hiện dự án trong 6 năm (2022 - 2027).

Phối cảnh một đoạn sông Vinh sau khi cải tạo và nâng cấp. Ảnh: Thành Duy

* Trong 4 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón gần 250.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 120.000 lượt, doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt hơn 150 tỷ đồng. Để phục vụ khách an toàn, các điểm đến ở Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Các cơ sở lưu trú ở Nghệ An thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Đức Anh

* Trong ngày 3/5 thông tin được dư luận quan tâm nhất vẫn là những diễn biến của đại dịch Covid-19. Đặc biệt người dân còn bày tỏ sự lo ngại dịch bệnh bùng phát, lây lan trong bối cảnh cả nước vừa trải qua 4 ngày nghỉ lễ.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ban hành Công văn hỏa tốc số 2330/UBND-YT. Công văn yêu cầu tất cả người dân trở về Vinh từ các tỉnh, thành trên cả nước sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế tại các trạm y tế phường, xã nơi lưu trú. Với những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 khác cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc trạm y tế phường, xã để được hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định.

Nội dung công văn của UBND TP. Vinh. Ảnh: Thành Chung

* Liên quan đến việc truy vết trường hợp chuyên gia người Trung Quốc dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng xác định, có 1 nữ phiên dịch viên làm việc tại VSIP Nghệ An là F1 của chuyên gia Trung Quốc nói trên. F1 này đi cùng chuyến bay với chuyên gia Trung Quốc từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Nữ phiên dịch viên hiện cư trú tại xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đã lấy mẫu xét nghiệm nữ phiên dịch viên gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An làm xét nghiệm. Két quả xét nghiệm lần 1 cho thấy âm tính với virus SARS-CoV-2.

* Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người tới 5 địa điểm trên địa bàn vì có các ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2

Lực lượng chức năng đóng chốt tại chung cư Viễn Đông Star - nơi bệnh nhân B.N.H (là nhân viên quán bar Sunny, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cư trú.

* Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú về "Tội giết người" đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng về một số hành vi liên quan khác.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 8 giờ ngày 30/4/2021, xảy ra vụ nổ súng tại cổng nhà riêng của Cao Trọng Phú (SN 1962), ở tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, khiến Đặng Ngọc Anh (SN 1956), trú tại phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và Ngô Quang Hưng ( SN 1979), trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An bị tử vong sau đó. Đối tượng nổ súng sau khi gây án đã cầm súng vào nhà cố thủ.