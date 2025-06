Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/6 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp xúc cử tri huyện Tương Dương; UBND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 5; Hơn 39.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Khói rơm rạ vẫn ám ảnh sau mỗi vụ mùa... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 3/6, tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Hữu Khuông và Nhôn Mai, huyện Tương Dương.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 3/6, UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 5/2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo cả nước.

* Hôm nay (3/6), hơn 39.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tại 71 điểm thi với 1.664 phòng thi.

Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

* Hơn 200 đội hình tình nguyện với tổng số hơn 2.100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm “tiếp sức” cho sĩ tử tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025.

Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa

* Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) cho biết, ngày 2/6 là ngày ghi nhận công suất và sản lượng điện lớn nhất từ đầu năm đến nay. Đơn vị này cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Công nhân EVNNPC vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, nhằm đảm bảo an toàn thiết bị và duy trì cung cấp điện ổn định, liên tục trong mùa nắng nóng.

* Sau mỗi vụ thu hoạch, tình trạng người dân đốt rơm rạ ngay trên cánh đồng tại nhiều địa phương ở Nghệ An lại tái diễn. Khói mù mịt bao phủ khắp nơi, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nông dân đốt rơm ngay trên cánh đồng tại khu vực thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Văn Trường

* Trong thời đại công nghệ số, Internet đang trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống. Tuy nhiên, đối với trẻ em, việc tiếp cận sớm với Internet và mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là vấn nạn xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.