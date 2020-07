Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/7

* Ngày 3/7, hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sỹ, trong đó có 1.297 liệt sỹ quê Nghệ An và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của 10.754 liệt sỹ, trong đó có gần 200 liệt sỹ quê Nghệ An.

Trước khi vào Quảng Trị, Đoàn đại biểu của tỉnh đã đến viếng thăm, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ ở Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 3/7, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển”; ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ NN&PTNT đã thống nhất chương trình Chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển".

Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 11/2020, có 5 nội dung: Lễ kỷ niệm Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển tại TP Vinh; Lễ báo công, dâng hương Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Lễ gắn biển công trình “Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ”; Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản, giai đoạn 2021-2025 và xúc tiến đầu tư trong Khu lâm nghiệp công nghệ cao; Triển lãm trưng bày kết nối thành tựu ngành lâm nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung và Hà Công Tuấn ký Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Theo số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2020 tăng 0,73% so với tháng trước, giảm 0,69% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 5 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,60%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; giao thông tăng 4,86%; văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,33%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%.

Do trong kỳ có 4 lần điều chỉnh giá xăng dầu khiến giá cả nhóm hàng hóa dịch vụ giao thông tháng 6 tăng cao (4,86% so với tháng trước). Ảnh: Thanh Phúc

* Các trường ngoài công lập ở Nghệ An "khát" thí sinh. Tuyển sinh là một trong những yếu tố sống còn của các nhà trường, đặc biệt là ở các trường ngoài công lập hoặc các trung tâm GDNN -TX, trung tâm GDTX. Tuy vậy, trong thời điểm hiện nay, việc tuyển đủ chỉ tiêu là một điều hết sức khó khăn đối với các trường ngoài công lập ở Nghệ An.

Một tiết ôn tập môn Tiếng Anh của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Đô Lương). Ảnh: Đức Anh

* Nghệ An lần đầu tiên áp dụng hệ thống camera giám sát cháy rừng. Việc lắp đặt và đưa vào sử dụng, hệ thống camera giám sát cháy rừng tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã phát huy hiệu quả, giúp các chủ rừng và đơn vị quản lý rừng nắm bắt, theo dõi thông tin các khu rừng mọi lúc, mọi nơi, phát hiện kịp thời các đám cháy để xử lý.