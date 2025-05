Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/5 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045; Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 – 2030; Công an tỉnh Nghệ An: Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025; Thành phố Vinh thu ngân sách vượt 382% kế hoạch tỉnh giao; Lũ quét và sạt lở đất nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 30/5

* Chiều 30/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai giai đoạn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2016. Tuy nhiên, đến nay đã có một số định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh có nội dung mới cần được cập nhật; một số dự án hạ tầng qua địa bàn thị xã có tác động đến đồ án quy hoạch chung thị xã nên cần phải điều chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 30/5, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An chọn tổ chức đại hội điểm.

Tại Đại hội, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An chỉ định Ban Chấp hành Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 7 đồng chí; đồng chí Vương Quang Minh - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 30/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Năm 2025, Hội đồng xét thăng cấp, nâng lương Công an tỉnh đã xét duyệt thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho gần 2.000 đồng chí, trong đó thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an xét, quyết định là 21 đồng chí, thẩm quyền Giám đốc Công an tỉnh quyết định là hơn 1.900 đồng chí. Đặc biệt, đợt này có 141 đồng chí lãnh đạo phòng, trưởng Công an cấp xã được thăng cấp bậc hàm, nâng lương; 19 đồng chí được Bộ Công an, Công an tỉnh thăng cấp, nâng lương trước thời hạn, trong đó có 1 đồng chí được tặng thưởng Huân Chương Chiến công hạng Ba và 18 đồng chí được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm, nâng lương. Ảnh: Ngọc Anh

* Sáng 30/5, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 22 - kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết định về nội dung quyết toán ngân sách thành phố Vinh năm 2024 do UBND thành phố trình.

Theo số liệu quyết toán năm 2024 , thành phố thu hơn 11.681 tỷ đồng, vượt 382% so với chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao, vượt 175% kế hoạch HĐND thành phố giao và bằng 148% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp thứ 22, HĐND thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

* Từ đêm qua sáng nay, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An có mưa to đến rất to. Lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của người dân.

Thông tin ban đầu tại các địa phương cho thấy, đến đầu sáng nay 30/5, tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong... xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Hiện nay tại các huyện miền núi Nghệ An trời vẫn đang tiếp tục mưa to, chính quyền địa phương đang chỉ đạo, hướng dẫn người dân phòng tránh thiệt hại do mưa lũ.

Quốc lộ 16 bị tắc do cây cối đổ. Ảnh: Kim Nguyên

* Trước tình hình mưa lũ phức tạp, các lực lượng ở cơ sở gồm cán bộ xã, bản, các đồn biên phòng trắng đêm giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Đồn Biên phòng Tri Lễ cử lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Anh Bách

* Dự kiến từ 14h chiều 30/5, hồ chứa thủy điện Khe Bố sẽ tăng lưu lượng xả nước để đảm bảo an toàn. Trước đó, bắt đầu từ 1h30 phút sáng 30/5, hàng loạt hồ chứa thủy điện trên địa bàn đã vận hành điều tiết nước để đảm bảo an toàn: Hồ chứa thủy điện Châu Thắng (Mường Nọc, Quế Phong), hồ chứa thủy điện Chi Khê (Con Cuông): Hồ chứa thủy điện Nậm Giải, hồ chứa thủy điện Sông Quang, hồ chứa thủy điện Bản Cốc (Quế Phong), hồ chứa thủy điện Nậm Mô (Tà Cạ, Kỳ Sơn), hồ chứa thủy điện Bản Ang (Tương Dương)..