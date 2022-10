Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó bão số 7; Công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12; 10 tháng thu về trên 4 nghìn tỷ đồng từ đánh bắt thủy sản… là những thông tin nổi bật ngày 30/10.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo báo cáo, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Nghệ An đã có những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2022 - 2023. Theo đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 lượt thí sinh dự thi và tham dự 12 môn thi: Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Địa lý, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân và Tiếng Nga. Kết quả, toàn tỉnh có 110 giải Nhất, 813 giải Nhì, 501 giải Ba, 417 giải Khuyến khích.

* Những ngày cuối tháng 10, tuyến đường 15A qua địa bàn huyện Đô Lương và Nam Đàn (Nghệ An) nhộn nhịp hơn. Dòng xe, dòng người hướng về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn để tưởng niệm và tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc đối đầu với Không quân Mỹ. Về với vùng đất linh thiêng, bao người không giấu được niềm xúc động…

* Trong 10 tháng đầu năm, mặc dù nghề đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn do tăng giá nhiên liệu... nhưng bà con ngư dân trên địa bàn Nghệ An đã tích cực đánh bắt, giá trị thủy sản ước đạt trên 4 nghìn tỷ đồng.

* Sáng 30/10, bão NALGAE đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo bão diễn biến phức tạp, khó lường do tương tác với không khí lạnh. Do vậy, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó với cơn bão.