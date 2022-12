Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bất thường; Nghệ An tổng kết công tác quốc phòng, an ninh; Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An; Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn... là một số nội dung đáng chú ý ngày 30/12.

* Ngày 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để các đồng chí sau thôi giữ chức vụ:

- Đồng chí Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

- Đồng chí Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

* Sáng 30/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, giá cả nguyên liệu tăng cao, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được giữ vững và tăng cường.

Nhấn mạnh các kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong công tác quốc phòng, an ninh và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

* Chiều 30/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường.

* Chiều 30/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đăng ký, tiếp nhận ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão - 2023. Dự và chủ trì có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tính đến 17h ngày 30/12/2022, các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ 104 tỷ đồng cho Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”. Trong đó, đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt là gần 40 tỷ đồng; giá trị hàng hóa hơn 64 tỷ đồng.

* Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và 1 Phó Giám đốc doanh nghiệp.

4 bị can gồm: Phan Văn Nhâm (SN 1964), Chi Cục trưởng; Ngô Xuân Khang (SN 1968), Đội trưởng Đội nghiệp vụ; Đặng Minh Sơn (SN 1973), cán bộ Đội nghiệp vụ, cùng về hành vi nhận hối lộ; Đinh Thị Hòa (SN 1980), Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite về hành vi đưa hối lộ.