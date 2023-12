Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/12

(Baonghean.vn) - Nghệ An hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã; Xu hướng mua sản phẩm OCOP Nghệ An làm quà Tết; Tuần tra bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết Dương lịch 2024... là những nội dung chính đăng trên baonghean.vn ngày 30/12.

* Theo thống kê của các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đến ngày 28/12/2023, có 460 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn.

Xác định việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chính vì thế các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã tập trung chỉ đạo hiệu quả, quyết liệt, kịp thời việc thành lập chi bộ quân sự xã theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành trong tháng 12/2023), nhiều đơn vị hoàn thành sớm như huyện Kỳ Sơn, Thị xã Hoàng Mai, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương…

Sau khi tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo chi bộ quân sự xã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc và duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ.

Lễ công bố và ra mắt Chi bộ quân sự phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Phạm Quang Sơn

* Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố cấu trúc định dạng và minh họa đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025.

Hội đồng xây dựng cấu trúc định dạng đề thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 do Bộ Giáo dục - Đào tạo thành lập đã xây dựng cấu trúc định dạng đề thi của 17 môn học, gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp).

Năm 2025, học sinh sẽ thi tốt nghiệp 4 môn thay vì 6 môn như hiện nay. Ảnh tư liệu Mỹ Hà

* Thay vì chọn những đồ hàng ngoại xa xỉ, đắt tiền thì xu hướng năm nay, nhiều người chọn sản phẩm OCOP làm quà tặng dịp Tết. Nắm bắt xu hướng này, các cửa hàng, đại lý, các siêu thị đã thiết kế giỏ quà Tết là những đặc sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương với mức giá phù hợp…

Theo khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An, trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Nghệ An có 17 điểm bán giỏ quà Tết OCOP: Cửa hàng đặc sản xứ Nghệ, các cửa hàng OCOP ở các địa phương; chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở các huyện, thị và siêu thị…

Rất nhiều người lựa chọn các sản phẩm OCOP Nghệ An làm quà biếu, tặng dịp Tết năm nay. Ảnh: Thanh Phúc

* Để đảm bảo an ninh biên giới dịp Tết Dương lịch 2024, trong 2 ngày 28 và 29/12/2023, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với dân quân địa phương tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh an toàn đường biên giới Việt Nam - Lào khu vực đơn vị phụ trách. Đồng thời duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới trong dịp Tết Dương lịch năm 2024…

Đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An và dân quân địa phương thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

* Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh của người Mông có hình dáng đơn giản nhưng làm rất kỳ công. Khi ăn có thể nướng hoặc rán nhưng thành phẩm phải đảm bảo độ trắng, thơm và dẻo. Đây là vật phẩm mà người Mông dâng cúng tổ tiên nhân dịp lễ, Tết với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, sức khỏe dồi dào.