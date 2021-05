Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/5

* Sáng 4/5, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định và gắn Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Phan Hữu Thịnh và các đảng viên có 30 đến 60 tuổi Đảng ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đại diện cấp ủy trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng, tặng quà chúc mừng đồng chí Phan Hữu Thịnh. Ảnh: Như Thủy

* Theo kế hoạch ngày 23/5/2021, diễn ra ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, minh bạch. Thế nhưng, đi ngược với tinh thần đó, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc với âm mưu phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của nhân dân ta.

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử là không thể xâm phạm. Bảo đảm quyền dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với chủ trương phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương xã hội, Đảng và Nhà nước ta khẳng định rõ quan điểm, thái độ kiên quyết phê phán và nghiêm trị những hành vi xâm phạm quyền làm chủ của Nhân dân.

Tranh cổ động của tác giả Đỗ Như Điềm.

* Sáng 4/5, tại Cục Thuế Nghệ An đã khai mạc chương trình khai mạc Xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí cho đoàn viên công đoàn năm 2021. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân của Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ngoài xét nghiệm sàng lọc ung thư gan miễn phí, đoàn viên, người lao động cũng được giảm giá 10% khi đăng ký xét nghiệm thêm những hạng mục khác.

Khám sàng lọc tầm soát ung thư là nhu cầu của nhiều người lao động. Ảnh: D.T

* Người trồng dứa trên địa bàn Nghệ An phấn khởi vì dứa năm nay được mùa, được giá. Hiện tại, giá dứa đạt đỉnh 7.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi năm trước. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 1.300 ha dứa, riêng huyện Quỳnh Lưu là địa phương có diện tích dứa nhiều nhất tỉnh, với 1.000 ha. Do được trồng rải vụ, nên bà con thu hoạch kéo dài từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 7.

Niềm vui của người trồng dứa, vì năm nay được giá. Ảnh: Quang An

* Trận mưa lớn khiến nước lũ kéo về cuốn trôi cầu cống, sạt lở đường và nhà cửa của các hộ dân ở huyện Quế Phong trong đêm 3/5. Tại xã Quang Phong bị thiệt hại nặng nhất. Ông Vi Thái Điệp - Bí thư Đảng ủy xã cho hay: "Nước từ thượng nguồn khe Tạ đổ về đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa của người dân. “Cây cầu tạm ở bản Tạ nằm trên đường 48D cũng bị hư hỏng nặng do gỗ trôi về tấp đầy trên mặt cầu. Xe cộ vẫn chưa thể lưu thông qua đây. Hiện tại, bà con cùng chính quyền đang tập trung khắc phục hậu quả”.

Mưa lớn gây sạt lở đường ở xã Quang Phong. Ảnh: ĐT

* Ngày 4/5, UBND thành phố Vinh chỉ đạo các phường, xã, lực lượng chức năng triển khai xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với mức phạt theo quy định từ 1 đến 3 triệu đồng.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt người đi chợ không đeo khẩu trang. Ảnh: Hồng Quang

* May rủi nghề huấn luyện viên ở V.League. Đó là bài viết về “nghề cầm quân” của nhiều huấn luyện viên. Đằng sau vẻ oai phong trên sân bóng là một công việc đầy áp lực và may rủi của bất kỳ huấn luyện viên trưởng đội bóng nào tại Việt Nam.