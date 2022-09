Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 2022); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An; Tưng bừng lễ khai giảng ở các địa phương… là những thông tin nổi bật ngày 5/9.

* Chiều 5/9, tại TP. Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022); cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

* Chiều 5/9, trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp VSIP; tặng quà cho 15 hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo; thăm nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

* Hòa chung không khí đón chào năm học mới 2022 - 2023 của cả nước, sáng nay, hơn 1.500 trường học trên toàn tỉnh Nghệ An chính thức khai giảng. Năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 800.000 học sinh của cả 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT và là một trong những tỉnh có số lượng học sinh đông nhất cả nước. Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Cũng trong sáng 5/9, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã về tham dự lễ khai giảng tại các địa phương.

* Trận mưa to trong đêm 4/9 xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã gây thiệt hại lớn đối với tài sản của người dân ở nhiều xã. Chiều 5/9, trao đổi với Báo Nghệ An, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: Hiện huyện đang cố gắng thông các tuyến đường bị sụt lún và sạt lở. Bên cạnh đó, ngành cũng đã kịp thời động viên các nhà trường vượt qua thời điểm khó khăn trong năm học mới.

* Công an thị xã Thái Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thành (SN 1975), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 5 người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.