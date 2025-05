Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/5 Quốc hội thảo luận về chính sách phát triển kinh tế tư nhân và tạo đột phá trong xây dựng, thi hành pháp luật; Hội thảo Khoa học quốc gia 'Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới'; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 16/5.

* Sáng 16/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, một trong những nội dung được quan tâm là chính sách miễn, giảm thuế.

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị xác định đầy đủ đối tượng thụ hưởng cơ chế, chính sách đặc biệt.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 16/5 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nghĩa Đức

* Sáng 16/5, tại TP. Vinh, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Nghệ An, Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia: “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Hội thảo được tổ chức thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Chống lãng phí”.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; TS. Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo Khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Thành Duy

* Tại Hội thảo, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tham luận: “Nghệ An tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí gắn với tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị”. Báo Nghệ An lược ghi bài tham luận.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tham luận: “Nghệ An tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí gắn với tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị". Ảnh: Thành Duy

* Chiều 16/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2025.

Theo số liệu của Văn phòng Bộ Công an, trong quý 1 năm 2025, toàn quốc xảy ra 4.760 vụ TNGT, làm chết 2.615 người, bị thương 3.186 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 1.833 vụ, giảm 215 người chết, giảm 2.003 người bị thương.

Toàn cảnh điểm cầu tại Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

* Sáng 16/5, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại các địa phương: Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và huyện Nghi Lộc.

Đoàn công tác kiểm tra tại vùng rừng trọng điểm xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Văn Trường

* Sáng 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Quang cảnh hội nghị góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. Ảnh: Mai Hoa

* Những ngày này, nông dân từ các huyện đồng bằng cho đến các huyện miền Tây Nghệ An đang hối hả ra đồng thu hoạch lúa vụ Xuân. Trên các cánh đồng vàng, các phương tiện cơ giới đã giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa.