Thời sự Hội thảo Khoa học quốc gia 'Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới' Sáng 16/5, tại TP. Vinh, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Nghệ An, Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia: “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Trước khi tổ chức hội thảo, các đồng chí chủ trì và đại biểu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; TS. Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội thảo.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật điều hành tham luận hội thảo.

Tham dự hội thảo có đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; cùng các nhà khoa học, chuyên gia.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí tỉnh.

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 62 Công an các địa phương và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, với gần 10.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội thảo Khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Thành Duy

Yêu cầu vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài

Hội thảo được tổ chức thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Chống lãng phí”.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Với địa hình phần lớn là đồi núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên hứng chịu thiên tai, người dân đã quen với việc vượt khó vươn lên bằng sự cần cù, tiết kiệm và kiên cường.

Các đồng chí chủ trì và điều hành hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Chính những điều kiện đặc thù ấy đã hun đúc nên những phẩm chất nổi bật của con người xứ Nghệ: Trung thực, hiếu học, can trường, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, đức hy sinh, sống cần kiệm, giản dị nhưng luôn sẵn sàng vì nghĩa lớn; trong đó, tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành nét đặc trưng sâu sắc trong tính cách con người nơi đây.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng nhìn nhận, đánh giá toàn diện thực trạng công tác tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và quản lý Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, nhằm hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý, nâng cao nhận thức và hành động trong toàn xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, hội thảo được tổ chức tại Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người, không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là cơ hội quý báu để địa phương được học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm lý luận và thực tiễn từ Trung ương và các địa phương trên cả nước.

TS. Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu Đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu Đề dẫn hội thảo, TS. Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã góp phần quan trọng đưa công cuộc đổi mới của đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, đạt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng lãng phí vẫn diễn ra với nhiều hình thức, nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, gây hệ luỵ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh mới, lãng phí biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, dẫn đến thất thoát nguồn lực, bộ máy công quyền chưa hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ảnh hưởng tới cơ hội phát triển.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh tham dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh việc xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí đang rất cấp thiết, TS. Hoàng Trung Dũng cho biết, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tiêu cực với tinh thần quyết tâm cao.

Đây là giải pháp lâu dài để hiện thực hóa phát triển đất nước, đó là việc định hình hành vi đạo đức, xây dựng chuẩn mực văn hóa tiết kiệm phải được hình thành trong mỗi con người, gia đình, lan tỏa trong xã hội, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân biết quý trọng thời gian, nguồn lực, tài sản và trân trọng giá trị lao động.

GS.TS Phạm Hồng Tung - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận: “Xây dựng văn hóa cần kiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: Thành Duy

Hội thảo nhận được sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân với 113 bài viết. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; các nhân tố tác động và yêu cầu cấp bách của việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các tham luận cũng đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

TS. Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng, Ban Nội chính Trung ương trình bày tham luận: “Tiết kiệm, chống lãng phí - Nhìn từ một số quốc gia, bước đầu khảo cứu hạn chế ở trong nước dưới góc độ tâm lý, xã hội và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí ở Việt Nam thời gian tới”. Ảnh: Phạm Bằng

Tham luận tại hội thảo, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là chuẩn mực đạo đức cách mạng mà còn là nhiệm vụ chính trị.

Từ đó, tỉnh đã chủ động triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả luôn được tỉnh rất chú trọng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tham luận: “Nghệ An tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí gắn với tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị". Ảnh: Thành Duy

Thông qua sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Nghệ An đã tiết kiệm gần 500 tỷ đồng từ việc tăng mức tự đảm bảo chi thường xuyên trong lĩnh vực sự nghiệp y tế; giảm gần 100 tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm; 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Thành tựu lớn hơn, sâu sắc hơn, chính là sự thay đổi trong tư duy quản lý và vận hành hệ thống: Từ chỗ coi biên chế như “chỉ tiêu được giữ” thành ý thức “biên chế là nguồn lực quý báu” phải được phân bổ đúng người, đúng việc; đẩy mạnh mua sắm tập trung, số hóa quản lý tài sản công; siết chặt kiểm soát đầu tư công; rà soát gần 350 cơ sở nhà đất công; thu hồi, tái sử dụng hiệu quả hơn 90% trụ sở dôi dư sau sáp nhập xã, khối, xóm và đơn vị sự nghiệp.

Các đại biểu dự Hội thảo Khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Thành Duy

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả, tỉnh Nghệ An đề xuất xây dựng Bộ Chỉ số quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cấp địa phương; cho phép địa phương giữ lại một phần nguồn tiết kiệm để tái đầu tư cho cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cán bộ.

Đề nghị Trung ương nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách riêng để giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính; khuyến khích thí điểm mô hình quản trị công khai, minh bạch gắn với dữ liệu mở; chuyển dần thước đo quản trị địa phương từ tiêu chí “chi bao nhiêu” sang tiêu chí “sinh ra bao nhiêu giá trị”.

Xây dựng và tổ chức triển khai hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa tiết kiệm

Kết luận hội thảo, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, để hình thành văn hóa thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, nâng cao nhận thức và giáo dục cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ về chức năng, thẩm quyền.

PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng và toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí đối với sự phát triển bền vững. Phát huy vai trò của mỗi tập thể, cá nhân trong xây dựng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, cần nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa tiết kiệm phù hợp với cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong bối cảnh mới, gắn với việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa.

Các đại biểu dự Hội thảo Khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược xây dựng chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia, nhất là trong quản lý, sử dụng tài nguyên, ngân sách Nhà nước và tài sản công.

Các đại biểu dự Hội thảo Khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, đơn vị hành chính theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động phương án quản lý, sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản trong quá trình triển khai tổ chức bộ máy mới, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu dự Hội thảo Khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Thành Duy

* Tại hội thảo, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu Bộ sách “Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024)”.

Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu Bộ sách “Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024)”.

Bộ sách gồm 25 tập, công bố tương đối đầy đủ các văn kiện của Đảng trên mặt trận an ninh, trật tự; phản ánh sinh động quá trình đấu tranh cách mạng cũng như những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ sách cung cấp nguồn tư liệu lịch sử xác thực, có hệ thống, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng, phát triển, hoàn thiện đường lối, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Đồng thời, bộ sách là tài liệu quan trọng để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mặt trận an ninh, trật tự.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Nghệ An, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch; giới thiệu và làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng ta về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.