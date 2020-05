Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/5

* Sáng 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành về duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đầu tiên trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 duyệt đại hội.

* Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564, chiều 6/5, đoàn công tác Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An Ảnh: Mai Hoa

* Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai phải đặc biệt được quan tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ".

* Trong những ngày đầu thực hiện tiêu chí giãn cách trong lớp học ở các trường học tại Nghệ An đã bộc lộ những bất cập, hạn chế. Tại cuộc họp sáng 6/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo: Không bắt buộc cực đoan việc cấm bật điều hòa; Học sinh không phải đeo khẩu trang trong lớp.

* Theo báo cáo của Sở Tài chính, chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2020 của Nghệ An ước thực hiện 9.644 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.950 tỷ đồng, đạt 59,9% dự toán, chi thường xuyên 5.509 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán.

* Đến ngày 6/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã đề nghị Sở Tài chính, trình UBND tỉnh hỗ trợ 637.064 người gặp khó khăn do dịch Covid-19 với kinh phí đề nghị gần 610 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc kiểm tra việc chi trả đợt I gói an sinh xã hội tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Thuận. Ảnh: Vũ Trung Hậu