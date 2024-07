Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/7 BTV Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Đồ án quy hoạch chung Khu lâm nghiệp công nghệ cao đầu tiên của cả nước tại 2 huyện Đô Lương và Nghi Lộc; Chấp thuận chủ trương thu hút đầu tư dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ hơn 1,1 ngàn tỷ đồng ở huyện Nam Đàn; Nhiều nguy cơ khi cống bara hơn 30 năm tuổi ở huyện Nghi Lộc xuống cấp nghiêm trọng… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 6/7.

*Tại phiên họp thường kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đồ án quy hoạch Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045, với tổng diện tích quy hoạch là 618 ha, bao gồm 3 phân khu chức năng chuyên biệt.

Đây là khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của cả nước với mục tiêu được kỳ vọng là đi đầu trong công cuộc phát triển lâm nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ có chất lượng cao theo chuỗi liên kết giá trị.

3 phân khu Đồ án quy hoạch Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ nằm trên địa bàn các huyện Nghi Lộc và Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

* Nghệ An chấp thuận chủ trương thu hút đầu tư dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ hơn 1,1 ngàn tỷ đồng ở thị trấn Nam Đàn.

Tại vị trí này sẽ kêu gọi xây dựng xây dựng nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà ở liền kề kết hợp khu thương mại cao 4 tầng và các khối nhà cao 7 đến 9 tầng làm khu thương mại; ngoài ra còn có nhà văn hóa, trường mầm non, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, khu cây xanh, mặt nước nhằm đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.000 cư dân sau khi hoàn thành.

Phối cảnh một khu đô thị tại thị trấn Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Trân Châu

*UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 5562/UBND-NC về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tại Nghệ An, theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 18 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2023, tình hình cháy, nổ cơ bản được kìm giữ, số vụ cháy giảm 3 vụ, thiệt hại về tài sản giảm 0,3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra các thiết bị phòng cháy tại một nhà trọ tại TP. Vinh. Ảnh: Quang An

* Công trình cống bara Nghi Quang nằm trên địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc được xây dựng từ năm 1992, có chức năng ngăn mặn, giữ ngọt, tưới tiêu cho 23.000 ha lúa các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh. Hiện nay công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.

Hệ thống cống bara Nghi Quang có 12 cửa van thì đều bị hỏng. Để đối phó với tình trạng xâm nhập mặn do hệ thống cống rò rỉ, đơn vị thủy lợi phải dùng chăn cũ cuốn tròn để “chèn” vào những lỗ thủng cửa van. Ảnh: Văn Trường

*Sáng 6/7, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Vietcombank chi nhánh Vinh và Công ty Xăng dầu Nghệ An tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng san sẻ yêu thương đợt 1, năm 2024”.

Tại chương trình, 250 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến hơn 200 đơn vị máu.

Ông Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyệt Minh

*6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt 35.624 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển ngân sách thu 69,5 tỷ đồng, trong đó có 10.701 trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 101 người, bị thương 111 người; hư hỏng 107 xe ôtô, 163 xe mô tô, 13 xe máy điện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh tư liệu

*Chiều 6/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Trước đó, vào tối 5/7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án ma túy quy mô lớn. Lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng, thu 27 bánh hêroin, 5 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan...