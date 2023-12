Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

* Ngày 6/12, bước vào ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành thảo luận Tổ và thảo luận tại hội trường. Tại phiên thảo luận tổ các đại biểu đã nêu các ý kiến xung quanh các vấn đề: Rà soát, điều chỉnh, ban hành các chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn; Tránh lãng phí nguồn lực trong quá trình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Làm rõ các hạn chế, cụ thể hoá trách nhiệm để có giải pháp khắc phục; Kiên quyết điều chuyển lãnh đạo cấp phòng khi có dư luận gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 6/12, nhân Kỷ niệm 34 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2023), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đại biểu Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn đại biểu Tỉnh ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Từ ngày 4 đến ngày 6/12/2023, Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra, khảo sát chuẩn bị đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Quế Phong, Thanh Chương.

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra bản đồ khảo sát tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Việt

* Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An trong năm 2023 vẫn ghi nhận đà tăng trưởng khá.

Quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Australia. Ảnh: T.H

* Dù thời tiết mưa lạnh, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, các gian hàng tại hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An vẫn thu hút khá đông khách hàng.

Các gian hàng ẩm thực thu hút nhiều người; Người dân đều được nếm thử sản phẩm, nếu hợp khẩu vị mới "xuống tiền". Ảnh: Q.A

* Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự Lê Thị Thu Thủy can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2022. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo tìm bị hại, bị Lê Thị Thu Thủy chiếm đoạt tài sản.