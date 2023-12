Quân khu 4 khảo sát xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Phạm Văn Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng phê duyệt, khối lượng thực hiện khảo sát đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào với tổng chiều dài khoảng hơn 99 km.

Nội dung khảo sát gồm điều tra kinh tế - xã hội và quy hoạch; khảo sát tuyến (thị sát thực địa, lập lưới khống chế, khảo sát địa hình tuyến đường); Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát thủy văn; Khảo sát mỏ vật liệu xây dựng; Khảo sát điều tra, thống kê phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn.

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra bản đồ khảo sát tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Việt

Thực hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 đã thành lập Ban quản lý dự án, tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn các nhà thầu trúng thầu đúng quy định, gồm Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc và nhà thầu tư vấn giám sát xây dựng giao thông Vinaco.

Quá trình khảo sát các khu vực đường tuần tra biên giới trên địa bàn biên giới các huyện Quế Phong, Anh Sơn và Thanh Chương với thời gian thực hiện ngắn (từ tháng 7/2023 đến 11/2023). Trong điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu khắc nghiệt, quá trình khảo sát gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, địa hình độ dốc lớn, vùng rừng núi biên giới thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét, nhưng Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn, an ninh biên giới. Các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức triển khai khảo sát đảm bảo theo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra. Đơn vị tư vấn giám sát, tích cực bám nắm hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu thực hiện khảo sát có hiệu quả theo đúng phương án kỹ thuật khảo sát được chủ đầu tư phê duyệt.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra mốc giới tại tuyến biên giới xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Ảnh: Hồ Việt

Đến nay công tác khảo sát các gói thầu đã hoàn thành, Quân khu 4 đã tổ chức xong nghiệm thu kỹ thuật và nghiệm thu hoàn thành, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối về người và trang bị, hoàn thiện thủ tục hồ sơ, bàn giao hệ thống mốc cho biên phòng quản lý./.