Tuần tra khép kín đoạn biên giới Việt Nam - Lào

Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh an toàn khu vực biên giới. Đồng thời, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới Việt Nam - Lào đơn vị phụ trách.

Trung tá Cao Văn Cầm - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Thụ, Đội trưởng đội tuần tra cho biết: Lực lượng tuần tra đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết sương mù, ẩm ướt và địa hình hiểm trở để kiểm tra kỹ dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào từ khu vực cột mốc số 359 đến 363 có chiều dài 6,813 km.

Đội hình tuần tra đã tiến hành kiểm tra tình trạng các cột mốc, phát quang bụi rậm, thông tầm nhìn và dọn dẹp vệ sinh xung quanh các cột mốc... Kết quả, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn; không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

Để đến mốc quốc giới Việt Nam – Lào, đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Thông Thụ và dân quân địa phương phải vượt qua địa hình khó khăn, phức tạp... Ảnh: Lê Thạch

Các thành viên đội tuần tra tiến hành vệ sinh cột mốc, khu vực mốc quốc giới số 362 biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Trung tá Cao Văn Cầm - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An, Đội trưởng đội tuần tra kiểm tra thân cột mốc biên giới Việt Nam – Lào số 362. Ảnh: Lê Thạch

Đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An cùng các lực lượng dân quân xã Thông Thụ, huyện Quế Phong thực hiện nghi thức chào cột mốc số 359 biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch