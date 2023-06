Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện; Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam… là những thông tin nổi bật ngày 7/6.

* Sáng 7/6, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại Quyết định số 1956 - QĐ/TU ngày 1/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

* Sáng 7/6, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung cấp điện trong giai đoạn nắng nóng, công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải tự nguyện và tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An sẽ đồng hành, hợp tác, chia sẻ cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháo gỡ các khó khăn do khả năng cung ứng điện khó khăn trong thời gian qua. Và thực tế, tỉnh Nghệ An đã quan tâm công tác này, trong đó đã ban hành Chỉ thị về việc tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

* Tháng 5 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An tăng 5,19% so với cùng kỳ, chủ yếu do ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá.

* Bằng các giải pháp quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của chính quyền, từ một địa phương “trắng” diện tích sản xuất vụ hè thu, đến nay, xã Thanh Xuân (Thanh Chương) luôn vượt kế hoạch huyện giao.

* Sau trận thắng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 11 V.League 2023, các cầu thủ Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Việt đã di chuyển ra Hà Nội để hội quân cùng U23 Việt Nam và đội tuyển Quốc gia Việt Nam.