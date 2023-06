Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;...

Tại Quyết định số 1956 - QĐ/TU ngày 1/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 7/6/2023.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Tỉnh ủy Nghệ An, cách đây gần 7 năm khi đang đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đình Hùng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển về nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Con Cuông, với quan điểm vừa tăng cường cán bộ cho huyện miền núi cao; vừa để rèn luyện, đào tạo cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, với vị trí là Bí thư Huyện ủy Con Cuông, đồng chí Nguyễn Đình Hùng đã rất cố gắng để thực hiện nhiệm vụ đứng đầu cấp ủy địa phương tại một huyện miền núi cao, có vị trí quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và lãnh đạo huyện Con Cuông thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; bảo đảm khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đảm bảo tốt đoàn kết nội bộ trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, tập thể cấp ủy; được cán bộ, bà con tin tưởng, quý mến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Đình Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; qua đó thể hiện sự đánh giá, ghi nhận xác đáng trước những cố gắng, nỗ lực, đóng góp cụ thể đối với Huyện ủy, Đảng bộ, bà con nhân dân huyện miền núi cao Con Cuông.

Nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chỉ rõ, đồng chí Nguyễn Đình Hùng có thuận lợi là vẫn tiếp tục làm việc trong môi trường công tác xây dựng Đảng; đặc biệt Văn phòng Tỉnh ủy là đơn vị có truyền thống, bề dày thành tích về chất lượng tham mưu cho cấp ủy; nội bộ đoàn kết, tinh thần trách nhiệm; đội ngũ cán bộ tận tụy với công việc; trung thực, biết giữ gìn hình ảnh người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng; được cán bộ và nhân dân ghi nhận. Đây là môi trường rất tốt để đồng chí Nguyễn Đình Hùng phát huy.

Tuy nhiên, trên cương vị công tác mới cũng có những điểm mới; đó là phạm vi công tác rộng hơn, có những lĩnh vực sâu hơn; khối lượng công việc nhiều và cũng có nhiều phát sinh và mang tính đặc thù… do đó sẽ tạo ra áp lực mới đối với tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn đồng chí Nguyễn Đình Hùng tiếp tục có nhiều cố gắng để tiếp cận công việc vừa nhanh, vừa sâu trong tất cả các lĩnh vực, từ nhiệm vụ tham mưu, quản lý tài chính, điều hành, phân công trong tập thể lãnh đạo cũng như trong công tác chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, chuyên viên hợp sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tốt nhất, hiệu quả nhất.

“Mong rằng đồng chí và tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan sẽ phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, cộng sự, sẻ chia và phối hợp tốt với các ban Đảng, các sở, ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu của Văn phòng Tỉnh ủy cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tin tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao phó trọng trách mới; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông đã đùm bọc, chia sẻ, đồng hành trong gần 7 năm công tác trên địa bàn huyện để xây dựng huyện nhà.

Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đồng hành để cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước đó, căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; kết quả bầu cử Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại Quyết định số 833-QĐNS/TW ngày 24/4/2023, Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.