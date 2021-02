Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/2

* Sáng 8/2, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã trao ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An.



Đoàn công tác đã trao ủng hộ Chương trình: “Tết vì người nghèo” của tỉnh 500 triệu đồng, và trao quà trực tiếp cho 10 hộ nghèo của TP. Vinh.

Thay mặt đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, đây là tấm lòng, tình cảm của Ban Tổ chức Trung ương, Vietcombank nhằm góp một phần nhỏ chung tay với tỉnh Nghệ An giúp đỡ cho bà con còn khó khăn có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, Vietcombank trao ủng hộ Chương trình: “Tết vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

*Chiều 8/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2021 cho các đồng chí đảng viên được trao tặng trong cơ quan Tỉnh ủy.

Tại Quyết định số 62855-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại Quyết định số 62859-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại Quyết định số 62854-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Tại Quyết định số 62856-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

*Sáng 8/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ chốt trên tuyến biên giới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng BĐBP tỉnh, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ đóng tại các tổ chốt ở tuyến biên giới đã đạt được trong năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chỉ còn vài ngày nữa là đất nước ta đón Xuân Tân Sửu 2021. Trong khi nhiều người đang trở về nhà để sum vầy đầm ấm bên gia đình thì vẫn còn hơn 200 cán bộ, chiến sỹ BĐBP đáng lẽ được về ăn Tết cùng gia đình nhưng đã tình nguyện, xung phong ở lại các tổ chốt để tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

Đánh giá cao tinh thần hy sinh, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sỹ tại các tổ chốt, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ cho 33 tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại tuyến biên giới 350 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ mỗi tổ chốt 1 chiếc xe máy để các cán bộ, chiến sỹ có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến toàn thể lực lượng Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt ở biên giới. Ảnh: Phạm Bằng

* Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu năm 2021, sáng 8/2 đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã về Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Tưởng nhớ, tri ân công lao của Người, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn phấn đấu xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; xứng đáng là LLVT trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn. Ảnh: Trọng Kiên

* Sáng 8/2, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến trao quà, chúc Tết hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn ở xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu).

Thay mặt Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đức Cường đã trao tặng 30 suất quà cho 30 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Quỳnh Thọ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa 115 và tặng quà cho 70 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà chúc tết hộ đặc biệt khó khăn ở xã Quỳnh Thọ. Ảnh: Hồng Diện

*Cũng trong dịp này, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh do linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền chúc mừng những kết quả của tỉnh trong năm qua. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tỉnh nhà đã vượt qua những khó khăn do tác động của đại dịch Covid - 19, giữ được sự ổn định và tiếp tục có những bước phát triển mới.

Vui mừng trước những kết quả của tỉnh, linh mục Nguyễn Đăng Điền gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh, bước sang năm mới đạt được nhiều thành công hơn nữa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thông tin tới linh mục Nguyễn Đăng Điền và các thành viên đoàn một số kết quả cơ bản của tỉnh trong năm 2020 - một năm hết sức khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch, người về quê ăn Tết phải thực hiện tốt việc khai báo y tế, đặc biệt là những người về từ địa phương có dịch - đây là một trong những khuyến cáo của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh qua cuộc trả lời phỏng vấn do Báo Nghệ An thực hiện.

Sở Y tế Nghệ An kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết. Ảnh: Thanh Hoa

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, TP. Vinh đã quyết định tạm dừng nhiều hoạt động chào đón năm mới Tân Sửu 2021. Theo đó, thành phố sẽ dừng chương trình nghệ thuật "đêm hội giao thừa" và hoạt động bắn pháo hoa chào đón năm mới trên địa bàn. Trước đó, công tác chuẩn bị các hoạt động này đã được tiến hành khẩn trương.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tạm dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới.