Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

* Sáng 8/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chủ trương, đường lối, mục tiêu đã rõ ràng và việc thực hiện đang đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Trong thời gian qua, công tác này đã chuyển động tích cực, các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc, có thông tư hướng dẫn.

Nhấn mạnh đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng Phó Thủ tướng cho rằng, dù khó vẫn phải làm. Thời gian tới, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt hơn, người đứng đầu địa phương, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính nhiệm vụ này; phấn đấu chất lượng cao nhất trong điều kiện cụ thể, đảm bảo các nguyên tắc chung, nhưng cần linh hoạt, không chủ quan, không hời hợt. Trong khuôn khổ cho phép, sẽ phân cấp mạnh cho địa phương, bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải kết thúc trước ngày 31/3/2024.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

*Ngày 8/12 các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳnh Lưu, Quỳ Châu.

Dự hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳnh Lưu, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung rà soát các chỉ tiêu của nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm tăng tốc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuối nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn

* Còn tại huyện Quỳ Châu, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần kiểm điểm thẳng thắn, cầu thị, khoa học của Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳ Châu.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu sau hội nghị kiểm điểm cần bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy định rõ hơn thẩm quyền của tập thể và cá nhân. Xử lý kịp thời những phát sinh từ các dự án trọng tâm trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, phát triển cây dược liệu…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Quang Sơn

* Sáng 8/12, HĐND huyện Con Cuông khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp, đồng chí Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện được HĐND huyện giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa chúc mừng đồng chí Lô Văn Thao. Ảnh: Tường Vy

* Sáng 8/12, UBND huyện Hưng Nguyên tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An tại khối 10, thị trấn Hưng Nguyên.

Lực lượng chức năng thông báo các Quyết định thu hồi đất trước khi tiến hành cưỡng chế. Ảnh: Tiến Đông

* Cần xử lý nghiêm doanh nghiệp có hơn 60 công nhân mắc bụi phổi.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau gần 1 tháng làm việc, đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở này thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã có kết quả ban đầu khám sức khỏe cho các công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại huyện Nghi Lộc). Đây là công ty có hàng loạt công nhân mắc bụi phổi silic trong thời gian ngắn, trong đó 6 người đã tử vong.

Sau gần 1 tháng, chúng tôi đã thăm khám cho 81 người đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến. Trong số này có 3 người đã phát hiện bệnh bụi phổi silic, nay tái khám, còn 78 người đi khám lần đầu. Kết quả cho thấy, trong số 81 người thì có đến 57 người mắc bụi phổi silic", ông Tuệ nói và cho hay, trong 57 người này, có 19 người đã bị thể nặng, 25 người bị thể trung bình và 13 người bị thể nhẹ. Ngoài ra, còn có 2 người do phim chụp bị mờ nên chưa xác định được.

* Thực hiện đợt cao điểm giải toả các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, từ cuối tháng 11 vừa qua, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, chính quyền xã Nghi Phú đã phối hợp ra quân giải toả tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Một trong những giải pháp được cho là khả thi nhất được Công an tỉnh, thành phố Vinh đưa ra đó là sẽ bố trí điểm kinh doanh mới ở phía Tây bệnh viện (cổng sau) để đưa toàn bộ các hộ kinh doanh phía trước ra phía sau hoạt động tạm, giải toả tình trạng lộn xộn, ách tắc ở cổng trước, cũng tạo nơi kinh doanh, buôn bán cho người dân, phục vụ người bệnh thăm khám.