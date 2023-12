Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳ Châu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cùng dự hội nghị có đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện các ban Đảng Tỉnh uỷ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Quang Sơn

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu, năm 2023 huyện đã đạt nhiều kết quả nổi bật; có 18/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 3.088,9 tỷ đồng, đạt 99,8% KH năm (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022). Thu nhập bình quân đạt 34,1 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 27 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 631,4 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán.

Huyện triển khai trồng rừng tập trung đạt 3.000ha/1.650, đạt 181% KH; trồng cây phân tán 150.000 cây/125.000 cây KH, đạt 120% KH; khai thác gỗ rừng trồng 300.000 m3/140.000m3 đạt 187%KH; ươm cây giống 4,8 triệu cây; triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã tổ chức thẩm định 3 tiêu chí và 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới; lập hồ sơ trình đăng ký nhãn hiệu, mã vạch các sản phẩm đạt tiêu chí OCOP 3 sao. Địa phương cũng duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của 9 HTX nông nghiệp, 6 làng nghề, 3 làng có nghề, 15 trang trại.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 còn 37%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,61%...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “3 khâu đột phá” được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; trong năm đã kết nạp được 160 đảng viên (đạt 129,3% so với kế hoạch tỉnh giao), là huyện đứng đầu về tỷ lệ kết nạp đảng viên trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, huyện còn có một số hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn xảy ra tại một số địa phương; một số mô hình phát triển kinh tế triển khai chậm, chưa có chuyển biến...

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Quang Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần kiểm điểm thẳng thắn, cầu thị, khoa học của Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳ Châu. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc để lãnh đạo đạt kết quả tốt nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, nhân dân đồng thuận. Xử lý kịp thời những phát sinh từ cơ sở, khắc phục thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Định hướng trong thời gian tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu sau hội nghị kiểm điểm cần bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy định rõ hơn thẩm quyền của tập thể và cá nhân. Xử lý kịp thời những phát sinh từ các dự án trọng tâm trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, phát triển cây dược liệu. Cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để giao nhiệm vụ và phân công cụ thể cho các tập thể và cá nhân phụ trách hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Quan tâm công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ huyện và xã. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục giữ vững tình đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Quan tâm công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.