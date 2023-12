Sẽ bố trí điểm kinh doanh phía Tây Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Clip: Q.A

Thực hiện đợt cao điểm giải toả các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, từ cuối tháng 11 vừa qua, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, chính quyền xã Nghi Phú đã phối hợp ra quân giải toả tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Sau giải toả, các lực lượng được phân công túc trực ngày đêm. Bước đầu đã phát huy được hiệu quả khi tình trạng chiếm dụng đã được giải quyết, trả lại đường đi thông thoáng, an toàn cho người dân và phương tiện.

Vỉa hè trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (mặt đường Đại lộ Lê Nin) đã thông thoáng trở lại. Ảnh: Quang An

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế, đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời, quan điểm của thành phố Vinh cũng chỉ rõ, phải có giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Các đơn vị của thành phố hiện đang được phân công túc trực, tuy nhiên do lực lượng mỏng, chế độ trực thêm giờ cho các cán bộ làm nhiệm vụ còn khó khăn, do đó, trước mắt sẽ duy trì trực đến khi mọi hoạt động đi vào nề nếp.

Cổng phía Nam của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (mặt đường Hồ Tông Thốc) đã được mở những năm qua cho người dân đi lại để giảm áp lực cho cổng chính. Ảnh: Quang An

Mặt khác, việc có cầu ắt sẽ có cung, khi nhu cầu trong bệnh viện chưa đáp ứng được, trong khi người đến chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân đến từ nhiều vùng miền, có hoàn cảnh khác nhau, sở thích, nhu cầu khác nhau, do đó, không thể cấm đoán người dân ra ngoài mua sắm cũng như cấm người dân kinh doanh, sinh kế hợp pháp. Vấn đề nan giải nhất hiện nay là làm sao vừa có thể đảm bảo an ninh trật tự đô thị, vừa có thể giải quyết được nhu cầu người bệnh, việc làm cho các hộ kinh doanh là điều rất khó để hài hoà.

Một trong những giải pháp được cho là khả thi nhất được Công an tỉnh, thành phố Vinh đưa ra đó là sẽ bố trí điểm kinh doanh mới ở phía Tây bệnh viện (cổng sau) để đưa toàn bộ các hộ kinh doanh phía trước ra phía sau hoạt động tạm, giải toả tình trạng lộn xộn, ách tắc ở cổng trước, cũng tạo nơi kinh doanh, buôn bán cho người dân, phục vụ người bệnh thăm khám. TP.Vinh giao UBND xã Nghi Phú quản lý khu vực kinh doanh tạm này đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy...

Khu vực dự kiến sẽ mở cổng phía Tây Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm nơi buôn bán tạm cho tiểu thương. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực được chọn lựa là phần đất quy hoạch đường 24m phía sau bệnh viện, nơi đây vẫn là khu vực trống, không có người và phương tiện đi lại nhiều, nằm sát bệnh viện, do đó, rất khả thi trở thành điểm mua sắm, sử dụng dịch vụ cho người bệnh, người dân, giảm bớt áp lực phía mặt tiền Đại lộ Lê Nin.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch của Công an tỉnh, TP.Vinh về phương án mở điểm kinh doanh phía sau bệnh viện, quan điểm nhất quán của bệnh viện là đồng ý với phương án này và đây cũng là trách nhiệm của bệnh viện phải phối hợp với các cấp ngành, thành phố để lập lại trật tự, an toàn giao thông, đô thị trước cổng bệnh viện tồn tại nhiều năm qua.

Dù chưa mở cổng nhưng tiểu thương cũng đã sẵn sàng cho vị trí kinh doanh mới. Ảnh: Quang An

“Hiện nay, phía bệnh viện đang làm các thủ tục để xin tỉnh, các ban, ngành tiến hành điều chỉnh quy hoạch, mở cổng phía Tây bệnh viện theo kế hoạch được đề ra. Khi mở cổng, bệnh viện sẽ chỉ đạo các lực lượng, cán bộ, y, bác sĩ hướng dẫn người dân ra khu vực này, đồng thời tăng cường các biển chỉ dẫn để người dân được biết, hạn chế tối đa việc đi ra cổng trước để mua sắm, sử dụng dịch vụ như trước kia…” - ông Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để hạn chế nhu cầu phát sinh bên ngoài, phía bệnh viện cũng sẽ cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hoá đa dạng để phục vụ nhân dân. Riêng về vấn đề ăn uống (nhu cầu cao nhất tại bệnh viện), bên cạnh tăng cường các món để đảm bảo bảo sự phong phú thì toàn bộ nguồn thực phẩm nhập vào bệnh viện đều sẽ kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, lưu mẫu thức ăn mỗi giờ, đặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khoẻ của bệnh nhân và người thăm khám lên hàng đầu.

So với những thực phẩm trôi nổi phía bên ngoài thì chất lượng thức ăn trong bệnh viện sẽ đảm bảo hơn, giá thành tuy sẽ "nhích" lên một chút nhưng đổi lại sẽ mang lại sự yên tâm cho mọi người.

Các suất ăn trong Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đảm bảo đa dạng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý, hạn chế được nhu cầu phát sinh bên ngoài. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, phía bệnh viện hiện cũng đang kiến nghị với chính quyền xã Nghi Phú sắp xếp lại đội ngũ xe ôm thường trực trước bệnh viện theo phương thức thành lập tổ đội, có sự quản lý, bảng tên rõ ràng, lốt để xe ngay ngắn, hạn chế tối đa sự chèo kéo khách khi ra vào bệnh viện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên tình trạng mất an ninh trật tự, giao thông những năm qua.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù cửa phía Tây của bệnh viện chưa chính thức được mở, tuy nhiên hiện đã có các tiểu thương mang hàng hoá đến đây để kinh doanh, sẵn sàng cho một vị trí buôn bán mới đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Căng tin trong Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được nâng cấp để phục vụ người dân. Ảnh: Quang An

Với các giải pháp đồng bộ, thiết thực, người dân hy vọng “điểm nóng” về vi phạm hành lang an toàn giao thông này sẽ được giải quyết dứt điểm, hài hoà lợi ích. Người dân có điểm mua bán đúng quy định, sử dụng dịch vụ, chất lượng hàng hoá được đảm bảo, giao thông tại mặt trước thuận tiện, mỹ quan đô thị sẽ được duy trì.