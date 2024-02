Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An; Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Diễn Châu; Chính phủ công nhận Diễn Châu đạt huyện nông thôn mới... là những nội dung chính trong ngày.

* Sáng 8/2, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 8/2, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã về thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Diễn Châu.



Quang cảnh buổi lễ trao quà. Ảnh: Phạm Bằng

* Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 173/QĐ-TTg công nhận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Trung tâm huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

* Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Nghệ An) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh khí N2O (bóng cười), gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh phát hiện có bóng cười. Ảnh: Hồng Hạnh

* Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận, Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu trên sân Bung Karno và sân Mỹ Đình ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới.