Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/7

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới Nghệ An; Tọa đàm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiều công trình thủy lợi chưa đảm bảo yêu cầu chống lụt, bão... là những thông tin nổi bật trong ngày 9/7.