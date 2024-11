Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/11 Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Cộng hoà Peru; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 11; Những tồn tại ở dự án thủy điện Bản Vẽ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm… Đây là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn ngày 14/11.

* Vào lúc 15 giờ ngày 13/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hoà Peru tại Phủ Tổng thống Casa de Pizarro ở thủ đô Lima.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường tới Peru diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (14/11/1994 – 14/11/2024). Đây là một dấu mốc quan trọng, phản ánh sự phát triển tích cực của mối quan hệ song phương từ lĩnh vực chính trị-ngoại giao đến kinh tế-thương mại, là một cơ hội lịch sử, một động lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Peru. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

* Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2024 để nghe, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo trong năm 2024 về công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo trong năm 2024 về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em; việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2024. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 14/11, Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Đến nay, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An là 1 trong 18 trường chuyên biệt của cả nước đào tạo nghề cho đối tượng người dân tộc thiểu số; được lựa chọn là trường nghề trọng điểm, với nhiệm vụ đào tạo nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực các huyện miền núi Tây Nam của tỉnh.

Ban Giám hiệu nhà trường trao thưởng cho các học sinh vượt khó có kết quả học tập tốt. Ảnh: Nhà trường cung cấp

* Mặc dù từ năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc ở dự án thủy điện Bản Vẽ, thế nhưng, đến nay, việc này chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, không hiếm gặp những hộ dân từ các xã Ngọc Lân, Thanh Sơn (Thanh Chương) vì gặp khó khăn nên trở lại quê cũ để tìm kế sinh nhai. Ảnh: Nhật Lân

* Sau thời gian ròng rã thực địa trong rừng sâu, núi cao, nhóm cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã tìm được cây sâm Puxailaileng trong tự nhiên và đưa về trồng thử nghiệm ở xã Tây Sơn (Kỳ Sơn).

Sâm Puxailaileng là một loại sâm quý hiếm thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae) được tìm thấy ở vùng núi cao Puxailaileng thuộc dãy Trường Sơn, nơi có độ che phủ rừng trên 80%. Hiện nay, sâm Puxailaileng trong tự nhiên ngày càng khan hiếm và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Những cây sâm Puxailaileng vừa được tìm thấy trong các cánh rừng tự nhiên ở dãy Trường Sơn. Ảnh: CSCC

* Ngày 14/11, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Phan Huy Chương - Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 10 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và Nghĩa Đàn.

Đây là hoạt động thường niên của Ban An toàn giao thông tỉnh, nằm trong các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”.