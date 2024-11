Thời sự Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 11 Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2024 để nghe, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Cho ý kiến vào các báo cáo trình HĐND tỉnh

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo trong năm 2024 về công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo trong năm 2024 về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em; việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Các báo cáo nêu rõ, với phương châm "Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”, công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn trình và giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thuận lợi, đúng quy định. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ cơ bản được chấp hành nghiêm túc.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng và thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp; thực hiện rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2023 giảm trên cả 3 tiêu chí.

Công tác phòng ngừa tội phạm, tình hình các loại tội phạm tiếp tục được kìm giữ và làm giảm sâu. Đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, không để hình thành các băng nhóm tội phạm. Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” đạt kết quả rất nổi bật.

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng cao; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn dự kiến đến hết năm 2024 đạt khoảng 47,073 triệu đồng/người/năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng nội dung, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bao trùm. Vốn giao năm 2024 đã giải ngân đạt hơn 18%; vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 giải ngân đạt 85,50%.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động được chú trọng hơn, ngày càng tốt hơn. Song, ở một số doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn xảy ra.

Tại phiên họp, trên cơ sở báo cáo, ý kiến thảo luận, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo để trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024.

Khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt

công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua có chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực; cải cách thủ tục hành chính, nhất là triển khai Đề án 06 đạt kết quả tốt, thuộc tốp đầu cả nước với nhiều mô hình sáng tạo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức còn vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đến mức phải xử lý. Công tác chuyển đổi số chưa đạt kết quả cao, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Thời gian tới, cần tiếp tục cải thiện công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng đã được thực hiện quyết liệt, với phương châm phòng hơn chống.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vai trò của chính quyền cấp cơ sở và cấp huyện còn những hạn chế. Trong năm 2025, công tác này cần được đặc biệt quan tâm để tạo điều kiện tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều mô hình được Bộ Công an đánh giá cao và nhân rộng toàn quốc. Trong năm 2025, cần tiếp tục tăng cường để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 327/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 127 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới.

Với những khó khăn đã xác định, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị trong thời gian tới các ngành, địa phương cần quan tâm hơn công tác này. Bên cạnh đó, trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vấn đề cần tập trung là giải ngân vốn đầu tư công.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn nhiều tồn tại, một số vụ việc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn xảy ra. Thời gian tới, khi tỉnh thu hút đầu tư nhiều, số lượng người lao động làm việc trong các nhà máy tăng lên, vấn đề này càng phải được quan tâm hơn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em là rất quan trọng, song tình trạng trẻ em bị đuối nước, xâm hại vẫn đáng lo ngại. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được tỉnh triển khai toàn diện từ lớp 1 đến lớp 12.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên ở các cấp học để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về việc đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng đã nghe, cho ý kiến và thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.