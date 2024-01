Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/1

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2024; Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024… Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 9/1.

* Năm 2023, với sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Bám sát khẩu hiệu hành động “xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, sáng tạo, đột phá, góp phần hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu, 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá, ghi nhận những đóng góp trực tiếp, quan trọng của lực lượng Công an tỉnh. Năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Công an tỉnh hết sức quan tâm, dự báo, tổng hợp, phân tích và đề xuất triển khai giải pháp hiệu quả đảm an ninh, trật tự với phương châm: “An ninh chủ động”, "phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, yếu tố có thể gây mất ổn định”.

Thống nhất cao với các ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phát của nhiệm kỳ. Do đó, Công an Nghệ An cần bám sát các nội dung đột phá được Đảng ủy Công an Trung ương xác định để thực hiện các nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 9/1, tại TP. Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều yếu tố khó khăn, thách thức, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị tại Nghệ An đã được khẳng định rõ nét.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã duy trì, lan tỏa tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy.

Tỉnh hoàn thành 25/28 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,14%, đứng thứ 26 cả nước; thu ngân sách vượt 21.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư FDI thiết lập mốc mới, đạt 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước. Quy mô kinh tế duy trì tốp 10 cả nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý biểu dương nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ để có được những kết quả toàn diện, quan trọng, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đánh giá, phân tích rõ hơn những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc đánh giá, tìm nguyên nhân và có giải pháp tập trung khắc phục hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Đây là năm bản lề của nhiệm kỳ, cần tăng tốc hơn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt là việc thực hiện 7/35 chỉ tiêu dự kiến khó đạt sau đánh giá giữa nhiệm kỳ, trong đó kinh tế, xã hội có 4 chỉ tiêu; xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 9/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết các cơ quan giúp việc cấp ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Năm 2024 các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chung theo Quyết định 137 của Ban Bí thư đảm bảo đúng và sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trước mắt, tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết cổ truyền của dân tộc đảm bảo vui tươi, tiết kiệm. Cùng với đó, tham mưu và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là việc xây dựng đề án, chương trình, cơ chế, chính sách đặc thù để Nghệ An phát triển theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 9/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 – 2024.

Trong hơn 5 năm qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phối hợp với lực lượng Biên phòng và cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng 44 công trình, dự án ở khu vực biên giới; tặng 5.407 suất quà cho nhân dân với tổng trị giá hơn 41,2 tỷ đồng. Công an tỉnh đã triển khai xây dựng hoàn thành 2.500/2.820 căn nhà cho nhân dân ở 6 huyện khu vực biên giới, đất liền.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò của 328 già làng, trưởng thôn (bản), người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Đình Tuyên

* Đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong là 2 tuyến giao thông trọng điểm, đang được thành phố Vinh triển khai chỉnh trang, nâng cấp với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành nâng cấp mở rộng, hứa hẹn sẽ có sự đổi thay đáng kể ở khu vực nội thành...

Thành phố Vinh phấn đấu hoàn thành chỉnh trang các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong trong quý II/2024.

Trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, máy móc, công nhân cũng làm việc liên tục những ngày đầu năm mới 2024. Ảnh: Q.A

* Xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, nhất là về nồng độ cồn. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được tổ chức sáng 9/1.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên tuyến Quốc lộ 7. Ảnh: Tư liệu

* Sáng 9/1, Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An phối hợp cùng Công ty Thủy điện Bản Vẽ đến xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương trao quà cho học sinh Trường THCS Hương Tiến.