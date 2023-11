Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/11

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Các đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Nhật Bản; Tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông cho các địa phương, đơn vị; Làm thế nào để không "bỏ ngỏ" tiềm năng kinh tế vùng cửa khẩu của Nghệ An...

* Trong chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào chiều tối 8/11 (giờ địa phương). Ảnh: Phan Tú

* Từ ngày 7 - 11/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Đây là chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Gifu. Ảnh: Võ Minh Thế

* Sáng 9/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông cho đối tượng là lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành thị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

*Sáng 9/11, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023- 2030 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Đề án.

Ban chỉ đạo 2036 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Đề án. Ảnh: Thành Chung

* Để có được một vị thế xứng đáng như ngày hôm nay, biết bao thế hệ người làm báo của Báo Nghệ An đã lặng thầm cống hiến và hy sinh, trong đó có sự hy sinh của hai nhà báo Đặng Loan và Trần Văn Thông.

Nhà báo Đặng Loan làm việc. Ảnh: GĐCC

* Đối với địa phương có đường biên giới dài, nhiều cửa khẩu như Nghệ An, thương mại vùng cửa khẩu là một trong những hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Thế nhưng theo đánh giá của các chuyên gia cũng như thực tế, tiềm năng này còn “bỏ ngỏ”.