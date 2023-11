Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Từ ngày 7 - 11/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Đây là chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản của tỉnh Nghệ An.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Võ Quang Tuấn – Phó Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Nguyễn Danh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Thế Thân – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong Chương trình làm việc, đoàn đã làm việc với tỉnh Gifu.

Tại đây vào ngày 7/11, đoàn công tác đã thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ nông nghiệp tỉnh Gifu; được tìm hiểu về các công nghệ nông nghiệp tiên tiến của tỉnh này trong các lĩnh vực như: Phòng chống sâu bệnh, nâng cao năng suất sản phẩm, các giải pháp ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ giảm thiểu sức lao động cho nông dân; tham quan các mô hình canh tác tại Trung tâm…

Ảnh: Võ Minh Thế

Ảnh: Võ Minh Thế

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty Yabashi – doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn nhất của Nhật Bản tại tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn, ông Yabashi Tatsuyoshi – Giám đốc công ty đã giới thiệu về các lĩnh vực sản xuất và tình hình hoạt động của công ty.

Ảnh: Võ Minh Thế

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã thông tin tới lãnh đạo Công ty Yabashi về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, tình hình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Nhật Bản.

Ảnh: Võ Minh Thế

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Công ty Yabashi luôn đồng hành và hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị công ty trở thành cầu nối giữa các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp của hai địa phương Gifu – Nghệ An thúc đẩy các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; hợp tác về thương mại, đặc biệt là các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, khai thác mỏ, sản xuất, lắp ráp…

Sáng 8/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An có cuộc chào xã giao Thống đốc tỉnh Gifu – ngài Furuta Hajime. Tại buổi làm việc, ngài Thống đốc tỉnh Gifu bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác đến từ Nghệ An. Ngài Furuta Hajime nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương đã được xây dựng từ năm 2015 và sẽ mãi tốt đẹp trong tương lai. Thống đốc tỉnh Gifu cũng ghi nhận sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây, đồng thời bày tỏ ấn tượng với tinh thần hiếu học, ý chí kiên cường, vươn lên của người dân Nghệ An, đó là một truyền thống đáng quý.

Ảnh: Võ Minh Thế

Ảnh: Võ Minh Thế

Cũng trong buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin về tình hình phát triển của tỉnh Nghệ An thời gian qua, tiềm năng phát triển của tỉnh, đồng thời điểm lại những hợp tác đáng ghi nhận giữa hai địa phương.

Ảnh: Võ Minh Thế

Ảnh: Võ Minh Thế

Cụ thể như: năm 2015, hai tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ, từ đó tích cực thúc đẩy các hoạt động đối ngoại trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt vào tháng 1/2022, chính quyền hai tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá lại tình hình hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ và định hướng các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng mời ngài Thống đốc sắp xếp sang thăm Nghệ An. (Trước đó, ngài Thống đốc đã sang thăm Nghệ An 2 lần vào năm 2015 và 2016).

Ảnh: Võ Minh Thế

Cũng trong sáng 8/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu (GCCI). Buổi làm việc có sự tham gia của ông Murase Yukio - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu; đại diện lãnh đạo công ty Yabashi và 15 doanh nghiệp trực thuộc GCCI.

Tại buổi làm việc, ông Murase Yukio đã giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của GCCI. Với mục tiêu phát triển kinh tế vùng tại các địa phương, GCCI là hiệp hội đầu tiên về thương mại và công nghiệp được thành lập tại Gifu (năm 1890). Theo thống kê của JETRO, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ hai sau Singapore nhận được sự quan tâm và đầu tư từ phía Nhật Bản và hy vọng rằng tỉnh Nghệ An sẽ là điểm đến của các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và tỉnh Gifu nói riêng.

Tham dự có Ông Kazuhiro Yoshida – Hiệu trưởng Trường Đại học Gifu đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Gifu – Việt Nam. Ảnh: Võ Minh Thế

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu có bài phát biểu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Nghệ An, về tình hình kinh - tế xã hội của tỉnh, kết quả thu hút đầu tư năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, qua đó giúp các đối tác có cái nhìn rõ hơn về tỉnh.

Ảnh: Võ Minh Thế

Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có lời mời các doanh nghiệp Gifu đến khảo sát và đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để chào đón các nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của tỉnh Gifu đã được xem video giới thiệu về các khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và các ưu đãi cho các nhà đầu tư khi đến tỉnh Nghệ An.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có buổi gặp mặt với Hiệp hội hữu nghị Gifu – Việt Nam. Tham dự có ông Kazuhiro Yoshida – Hiệu trưởng Trường Đại học Gifu đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Gifu – Việt Nam.