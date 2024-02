Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

(Baonghean.vn) - Được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 11/3/2024.