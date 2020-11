Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ từ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Ngày 13/11/2020, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Đặng Minh Khôi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ được bổ nhiệm tại Liên bang Nga dẫn đầu đã trao tiền và quà của cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao, và cộng đồng người Việt ở nước ngoài ủng hộ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai, lũ lụt.



Tham dự buổi tiếp nhận có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ cho nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai, đồng chí Đặng Minh Khôi cho biết, số tiền này gồm 100 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao đóng góp ủng hộ; 200 triệu đồng cùng 4.800 túi bột lọc nước, là do cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp, thông qua Bộ Ngoại giao chuyển đến ủng hộ nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đặng Minh Khôi chuyển đến Ủy ban MTTQ tỉnh số tiền của cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao đóng góp ủng hộ nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai. Ảnh: Nhật Lân