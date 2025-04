Thời sự Nghệ An tiếp nhận hỗ trợ xây 100 căn nhà cho người khó khăn về nhà ở từ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Tổng nguồn hỗ trợ làm 100 căn nhà là 6 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ thông qua Ban vận động xóa nhà dột nát tỉnh là 3 tỷ đồng và hỗ trợ trực tiếp cho huyện Đô Lương 3 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận 3 tỷ đồng nguồn hỗ trợ từ Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS – GROUP) để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 17/4, Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát từ Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS - GROUP). Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp đón lãnh đạo công ty và tiếp nhận nguồn hỗ trợ.

Ông Cao Thanh Bích - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS – GROUP) chia sẻ một số thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS - GROUP) có trụ sở tại tỉnh Bình Dương với ngành nghề kinh doanh đa dạng, gồm: công nghiệp giày da, túi xách; bất động sản; logistics; dịch vụ. Bên cạnh sản xuất kinh doanh, công ty có nhiều hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, trong đó có Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ. Ảnh: Mai Hoa



Tại lễ tiếp nhận, Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS - GROUP) đã trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng thông qua Ban Vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh để xây dựng 50 căn nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, công ty cũng đã hỗ trợ trực tiếp huyện Đô Lương 3 tỷ đồng để xây dựng 50 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở.

Như vậy, tổng nguồn hỗ trợ từ Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS - GROUP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 6 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà cho người nghèo.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn tình cảm của công ty và mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong công tác an sinh xã hội cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Mai Hoa



Thay mặt lãnh đạo tỉnh và người nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ niềm vui trước sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS - GROUP), giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động và vươn ra thế giới, làm rạng danh cho quê hương, đất nước.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS - GROUP) và cán bộ cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia lễ tiếp nhận. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh cũng chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm công ty và cá nhân ông Cao Thanh Bích - nguyên Tổng Giám đốc công ty đã đại diện doanh nghiệp trực tiếp về Nghệ An trao ủng hộ. Món quà hỗ trợ từ Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS - GROUP) có ý nghĩa vô cùng đặc biệt; bởi đây là doanh nghiệp do những Bộ đội Cụ Hồ người Nghệ An đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước sáng lập và món quà được trao đúng dịp cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ chúc doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đồng thời chia sẻ mong muốn công ty và cá nhân ông Cao Thanh Bích tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Nghệ An; đồng hành cùng với hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo có cuộc sống tốt hơn, hỗ trợ xây dựng các điểm trường, cầu dân sinh ở các địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong tỉnh…