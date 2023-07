Nghệ An tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt, vùng núi đêm và chiều có mưa dông

(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (9/7), các vùng của tỉnh Nghệ An tiếp tục có nắng nóng gay gắt, đặc biệt có nơi trên 40 độ C ... Tuy nhiên cảnh báo vùng núi đêm và chiều có dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các huyện vùng núi cao.

DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, ngày hôm qua (08/7), khu vực tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất ngày phổ biến: 35.0 - 39.5 độ C, một số nơi cao hơn như: Con Cuông (Nghệ An) 40.8 độ C, Tương Dương và Hương Khê 40.3 độ C, Hương Sơn 40.2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%, riêng tại Tương Dương 37%.

Điểm du lịch suối Nước Mọc ở Con Cuông. Ảnh tư liệu Thành Cường

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 - 48 giờ tới: Khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%.

Tỉnh Nghệ An: Tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tương Dương, Quỳ Châu, Con Cuông, TP Vinh, ...

CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DO DÒNG CHẢY TỈNH

Cũng theo thống kê từ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong 6h (16h - 22h/08/7), lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động tại các trạm: Mỹ Lý: 102.4mm, Bắc Lý 1: 85.4mm, Nam Động 1: 79.8mm, Nậm Giải: 70.6mm, Đồng Văn: 60.2mm, Châu Kim: 57.6mm...

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, tại Nghệ An tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các huyện: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu,Tương Dương, Tân Kỳ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét: Lũ quét có khả năng gây sạt lở hư hại các công trình giao thông, gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân cần chú ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 09/7/2023

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa. Ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 29 – 38oC.

- Độ ẩm : 65 – 75%

* Khu vực trung du và vùng núi.

Mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 39oC, có nơi cao hơn 40oC.

- Độ ẩm : 60 – 70%

* Khu vực Thành phố Vinh

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : 29 – 39oC.

- Độ ẩm : 65 – 70%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 28 – 37oC.

- Độ ẩm : 70 – 75%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.